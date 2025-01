Torcida pede saída de Ronaldo Fenômeno do comando do clube

O clube espanhol Real Valladolid sofreu mais uma derrota no campeonato, desta vez contra o Real Madrid, ampliando sua situação crítica na tabela. Com apenas quatro vitórias em 21 jogos, o time se encontra na lanterna. A frustração dos torcedores se direciona ao presidente da equipe, Ronaldo Nazário, ex-jogador brasileiro conhecido como o Fenômeno, que tem enfrentado protestos dos fãs insatisfeitos com sua gestão.

Diante de temperaturas baixas, a torcida protestou vigorosamente, pedindo a saída de Ronaldo. Com faixas e gritos em coro, tanto em espanhol quanto em inglês, os fãs expressaram sua insatisfação. Eles acusam Ronaldo de prometer melhorias que não se concretizaram, deixando o clube à beira do rebaixamento. A esperança inicial de que ele traria jogadores de renome foi substituída por decepção e raiva.

Reprodução / Twitter (X) @realvalladolid

Quais são as razões para a insatisfação com a gestão de Ronaldo?

Os torcedores do Real Valladolid acusam Ronaldo de falta de investimentos e de não ter presença ativa no clube. Desde sua chegada em 2018, esperava-se que sua rede de contatos e experiência no futebol contribuíssem para o crescimento do time. Entretanto, a realidade foi diferente, com o clube frequentemente próximo do rebaixamento, sem progressos visíveis no desempenho em campo.

Os fãs destacam que Ronaldo não fez visitas relevantes aos centros de treinamento nesta temporada, o que intensifica a percepção de falta de compromisso com o time. O recente protesto durante o jogo contra uma grande equipe foi uma estratégia para chamar a atenção internacional sobre a crise interna do Valladolid.

Real Valladolid: da esperança à realidade

Quando Ronaldo adquiriu o clube, o Real Valladolid já atravessava uma fase difícil. As temporadas seguintes não mostraram melhora significativa, culminando no rebaixamento na temporada 2020-21. Depois de uma breve recuperação e retorno à primeira divisão em 2022, o clube novamente enfrentou a possibilidade de queda em 2023.

Em 2024, conseguiram retornar à primeira divisão após uma vitória dramática, mas os desafios recorrentes permanecem. A gestão de Ronaldo é vista pelos torcedores como ineficaz, tendo falhado em resgatar o clube de sua situação crítica e em proporcionar estabilidade duradoura.

Ronaldo e os desafios no Brasil com a CBF

Além das dificuldades na Espanha, Ronaldo enfrenta questões legais no Brasil que comprometem sua candidatura à presidência da CBF. A principal barreira é o vínculo contínuo com o clube Cruzeiro, conforme estabelecido em um contrato de alienação fiduciária. Este contrato prolonga sua ligação com o clube até 2035, o que conflita com as regras da CBF que proíbem tal relação enquanto se ocupa uma posição na administração da entidade.

De acordo com os documentos, mesmo após a venda do Cruzeiro, Ronaldo mantém poderes significativos sobre o clube, capacidade que poderia se tornar um ponto de controvérsia em sua campanha na CBF. Essas complicações representam obstáculos não apenas para a sua carreira administrativa, mas também para o futuro da equipe que ele preside.

O futuro do Real Valladolid sem Ronaldo?

Conforme o Real Valladolid luta para manter sua posição na primeira divisão, a pressão dos torcedores para que Ronaldo venda o clube aumenta. Muitos acreditam que uma nova liderança poderia revitalizar a equipe, trazendo o progresso desejado. Enquanto isso, Ronaldo enfrenta o desafio de equilibrar suas ambições no futebol brasileiro e corrigir o curso de sua gestão na Espanha.

