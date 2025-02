Tocantinópolis x Atlético: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Na terça-feira, 18 de março, Tocantinópolis e Atlético-MG se enfrentarão na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado às 18h no Estádio Ribeirão, localizado em Tocantinópolis. Esta partida é crucial, pois será a oportunidade para ambas as equipes avançarem à segunda fase do torneio.

Nesta fase inicial do campeonato, o confronto será decidido em partida única. Caso ocorra um empate durante o tempo regulamentar, a classificação será definida por meio de penalidades. A equipe vencedora enfrentará o ganhador do confronto entre Independência e Manaus na fase seguinte.

Hulk celebra com o recém-contratado Rony/ Pedro Souza/Atlético

Escalações previstas

O técnico Reginaldo França deve escalar o Tocantinópolis com Jeferson no gol; a linha de defesa será composta por Magnum, Pedrão, Gustavo e Madson. No meio-campo, Alan Maia, Kamdem, e Rian estarão responsáveis por conectar a defesa com o ataque. O setor ofensivo contará com Daivisom, Rodriguinho e Chaparral.

Por outro lado, Cuca deve comandar o Atlético-MG com a seguinte formação: Everson como goleiro; na defesa, Natanael, Lyanco, Alonso e Arana. Gabriel Menino e Franco devem atuar como volantes, dando suporte aos meias Scarpa, Rubens e Cuello. O experiente atacante Hulk será a principal referência no ataque.

Arbitragem e transmissão da partida

A arbitragem do jogo será liderada por Marcelo de Lima Henrique, que contará com a assistência de Renan Aguiar Costa e José Moracy Silva. Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através dos canais SporTV e Premiere, que anunciaram a transmissão da partida.

Como funciona o regulamento da Copa do Brasil 2025?

Na edição de 2025 da Copa do Brasil, a primeira fase é disputada com o mando de campo da equipe de menor ranking. Se o placar terminar empatado, a decisão será nos pênaltis. Na segunda fase, o time mandante será definido por chaveamento e, novamente, em caso de empate, a vaga será decidida em penalidades.

A partir da terceira fase, os confrontos serão decididos em partidas de ida e volta. Se o placar acumulado continuar empatado, será necessário recorrer às penalidades para determinar qual equipe avançará no torneio.

Essa dinâmica de regulamento torna a Copa do Brasil um torneio emocionante, onde cada confronto é decisivo e proporciona surpresas a cada rodada.

