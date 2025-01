Tiquinho Soares sobre jogar no Santos: ‘um sonho’

O atacante Tiquinho Soares deixou o Botafogo para assinar com o Santos, após três temporadas de destaque pelo clube carioca. A transferência, que já estava em negociação, foi concluída com sucesso, e incluiu também a ida do jovem zagueiro Jair, de 19 anos, ao Botafogo.

Publicidade

Oficializada recentemente, a transferência levou Tiquinho a se apresentar ao Santos, onde passou pelos exames médicos de rotina e assinou seu contrato. Em entrevista à Santa Cecília TV, ele manifestou alegria em representar um dos clubes mais icônicos do Brasil, destacando a honra de jogar no mesmo estádio onde Pelé, o lendário “Rei do Futebol”, brilhou.

“Estou feliz de assinar com esse gigante brasileiro. É um sonho para todo jogador estar pisando onde o Rei pisou, vestir a camisa do Rei. É uma coisa única, espero que dê tudo certo e que o homem lá de cima esteja olhando para nós”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Motivos para a Troca pelo Botafogo

A troca entre Tiquinho e Jair reflete a estratégia do Botafogo em renovar seu elenco e fortalecer a defesa. O clube, ao abrir mão de um atacante experiente, viu a chance de incorporar um jovem talento em sua defesa, acompanhada de uma compensação financeira significativa. Além de liberar Tiquinho, o Botafogo desembolsou 14 milhões de euros (cerca de 89 milhões de reais) por 90% dos direitos econômicos de Jair.

Impacto da Chegada de Tiquinho Soares ao Santos

No Santos, Tiquinho Soares representa a adição de um atacante experiente, com uma trajetória sólida no futebol nacional. Em sua passagem pelo Botafogo, ele participou de 121 jogos e anotou 44 gols, sendo crucial nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024, reforçando sua importância para o novo time.

Publicidade

Planos do Santos para Tiquinho Soares

O Santos planeja utilizar Tiquinho Soares na linha de ataque, explorando sua experiência e capacidade de finalização para melhorar o desempenho ofensivo da equipe. A intenção é aproveitar sua aptidão para criar e concluir jogadas, especialmente em partidas decisivas, além de usar sua experiência para inspirar os atacantes mais jovens do elenco.

Será que Tiquinho Soares Deixará sua Marca no Santos?

Com as qualidades que Tiquinho traz para a equipe, tanto dentro quanto fora do campo, ele tem a chance de construir seu próprio legado no Santos, ao marcar gols decisivos e contribuir para a conquista de títulos. A expectativa é que sua experiência gere um impacto positivo, promovendo boas atuações e uma mentalidade vencedora entre os jogadores mais jovens.