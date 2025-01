Times portugueses buscam contratação de Carlinhos, do Flamengo

O Flamengo recentemente reforçou seu elenco ao contratar Juninho do Qarabag (AZE) por cerca de 5 milhões de euros, algo em torno de 31 milhões de reais. Como resultado dessa estratégia, o clube agora está aberto a negociar o atacante Carlinhos, que não deve integrar a equipe principal em 2025. Nesse contexto, clubes portugueses já demonstraram interesse em sua contratação.

Publicidade

O Estoril e o Rio Ave, de Portugal, estão avaliando a possibilidade de negociar com Carlinhos, uma movimentação fomentada pelos empresários do jogador que buscam novas oportunidades para ele nesta janela de transferências.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Carlinhos no elenco alternativo do Flamengo

Enquanto seu futuro não é definido, Carlinhos segue treinando com a equipe alternativa do Flamengo, que disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. No curto prazo, ele continuará sendo uma peça importante para essa equipe, enquanto as conversas com os clubes interessados prosseguem.

Na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca de 2025 contra o Boavista, Carlinhos marcou o primeiro gol oficial da equipe na temporada, aproveitando um rebote do goleiro. Seu desempenho ressaltou seu potencial dentro de campo, apesar da derrota.

Situação contratual de Carlinhos com o Flamengo

Carlinhos chegou ao Flamengo em 2024 por 3,2 milhões de reais, vindo do Nova Iguaçu, a pedido do técnico Tite, que o via como uma promessa para a equipe rubro-negra. Com contrato até o final de 2026, Carlinhos ainda teria dois anos pela frente no clube, caso os planos não tivessem mudado.

Publicidade

Mesmo com um futuro indefinido no Flamengo, Carlinhos tem possibilidades promissoras na Europa. Enquanto o clube redefine suas prioridades em termos de contratações e investimentos, o atacante pode encontrar novos caminhos em um dos clubes portugueses interessados, o que pode ser uma oportunidade para avançar em sua carreira futebolística.