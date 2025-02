Textor diz que não se preocupa com ser vice-campeão

O Botafogo enfrentou uma derrota para o Flamengo na Supercopa do Brasil, mas o incidente não gerou preocupações para John Textor, o dono do clube carioca. Em uma entrevista exclusiva, Textor demonstrou descontentamento principalmente com a estrutura do calendário do futebol brasileiro, sublinhando que manter a intensidade máxima por 11 meses é uma tarefa inviável.

Textor destacou que o foco do clube está centrado em conquistas maiores, como o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. A declaração reflete uma estratégia mais ampla para gerenciar a carga de jogos e preservar a performance da equipe principal ao longo da temporada.

“Eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos mantes a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes”, disse em entrevista dada à ESPN.

Raphael MACEDO / AFP



Como o Calendário Afeta a Performance do Botafogo?

A crítica de John Textor ao calendário vigente é fundamentada no desgaste provocado por uma temporada longa e intensa. O Botafogo, após conquistas expressivas na Libertadores e no Brasileirão, ainda disputou o Mundial de Clubes até dezembro. Como resultado, os jogadores só começaram suas férias após a maioria dos times brasileiros, retornando mais tarde aos treinos e competições.

A estreia dos titulares botafoguenses neste ano ocorreu apenas contra o Fluminense, o que faz da Supercopa a segunda partida oficial do elenco principal. Esse contexto de preparação tardia coloca desafios adicionais para a performance ideal dos atletas nas competições subsequentes.

Quais São os Desafios Atuais do Botafogo?

Além dos embates dentro de campo, o Botafogo enfrenta adversidades administrativas e técnicas. A saída de dois jogadores-chave, Thiago Almada e Luiz Henrique, somada à ausência de um técnico desde a partida de Arthur Jorge no final de dezembro, pressiona a diretoria a encontrar soluções eficazes e rápidas.

A busca por um novo treinador e a recomposição do elenco são prioridades para garantir competitividade a curto e longo prazo. Com a temporada em andamento, essas questões tornam-se cruciais para o direcionamento e o desempenho do clube.

Quais São os Próximos Desafios do Botafogo?

Nova Iguaçu (F): 06/02, 21h45 (Brasília) – Campeonato Carioca

06/02, 21h45 (Brasília) – Campeonato Carioca Madureira (C): 09/02, 16h (Brasília) – Campeonato Carioca

09/02, 16h (Brasília) – Campeonato Carioca Flamengo (C): 12/02, 21h30 (Brasília) – Campeonato Carioca

Esses confrontos representam importantes oportunidades não apenas para somar pontos no Campeonato Carioca, mas também para testar diferentes estratégias e fortalecer o entrosamento do time sob possíveis novos comandos.

Com foco ajustado e ajustes contínuos, o Botafogo busca se readaptar e manter sua trajetória de sucesso em competições nacionais e internacionais desta temporada.