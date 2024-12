Técnico argentino votou em Vini Jr no The Best

O Prêmio Fifa The Best é um dos eventos mais renomados do futebol mundial, celebrando os melhores jogadores anualmente. Apesar de sua reputação, o processo de votação frequentemente sofre influências regionais, com votantes tendendo a favorecer jogadores de suas próprias nacionalidades. Um exemplo recente disso foi a escolha de Vinicius Júnior como melhor jogador do mundo em 2024.

Publicidade

Uma análise dos votos revela a inclinação de escolher compatriotas, mas há exceções. Fernando Batista, treinador argentino da Venezuela, votou em Vinicius Júnior como segundo melhor, superando Lionel Messi, seu compatriota. Isso levanta questões sobre a influência da nacionalidade e de afiliações pessoais nas escolhas feitas para o The Best.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Mecânica da Votação para Técnicos

O processo de votação do The Best envolve técnicos, capitães de seleções e jornalistas internacionalmente. Cada um escolhe três jogadores, atribuindo pontuações diferentes conforme a posição na escolha. Embora pareça promover imparcialidade, as votações frequentemente refletem afinidades nacionais e institucionais.

Como exemplo, técnicos argentinos, incluindo Lionel Scaloni e Marcelo Bielsa, elegeram Messi como sua primeira escolha. Por outro lado, a decisão de Fernando Batista destacou sua visão diferenciada ao preferir Rodri e Vinicius Júnior a Messi, surpreendendo muitos.

Decisões Inesperadas nas Votações

Escolhas de técnicos como Gustavo Alfaro, que priorizou Toni Kroos e Jude Bellingham sobre Messi, podem surpreender. Várias razões podem influenciar estas escolhas, como o estilo de jogo atual, o impacto em competições recentes, ou mesmo relações pessoais ou profissionais.

Publicidade

Além disso, há uma crescente valorização de novos talentos. Técnicos como Ricardo Gareca (Chile) e Néstor Lorenzo (Colômbia) votaram em jogadores como Dani Carvajal e Federico Valverde, destacando um reconhecimento que transcende fronteiras nacionais.

Repercussões das Escolhas

Os votos no Fifa The Best impactam além do prêmio: influenciam a percepção do público e da indústria do futebol, destacando tendências regionais na apreciação de talentos. O reconhecimento internacional também aumenta o perfil dos jogadores em ligas estrangeiras, influenciando suas carreiras em clubes globais.

A diversidade nas escolhas de voto reflete a globalização crescente do futebol, onde jogadores de diversas origens desafiam fronteiras e se destacam ao lado de figuras estabelecidas. Isso mostra um esporte profundamente ligado a identidades nacionais, mas que se expande globalmente.

Expectativas Futuras para o Fifa The Best

Com o contínuo desenvolvimento do futebol e o surgimento de novos talentos, as votações do The Best provavelmente evoluirão. À medida que novas gerações de jogadores emergem, espera-se que técnicos e capitães escolham com base no mérito individual, em vez de lealdades nacionais restritas. O desafio é equilibrar o reconhecimento de estrelas consagradas e promover novos talentos.

Como o futebol evolui, assim como os critérios de votação, o prêmio permanecerá como uma vitrine de excelência e diversidade, refletindo habilidade em campo, cultura e o equilíbrio global do esporte.