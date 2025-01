Supercopa Rei 2025: veja como comprar ingressos para Botafogo x Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o início da venda de ingressos para a Supercopa Rei 2025, que marcará a abertura oficial da temporada de futebol no Brasil. O evento ocorrerá no Estádio Mangueirão, em Belém, no dia 2 de fevereiro, com um confronto entre Botafogo e Flamengo, campeões nacionais de 2024.

Junior Santos e De La Cruz em clássico disputado nesse ano – Vitor Silva/Botafogo



Como e Onde Comprar os Ingressos?

A venda começou no sábado, 18 de janeiro, e está dividida em etapas:

18 a 20 de janeiro : Exclusivo para clientes do Banco de Brasília (BRB).

: Exclusivo para clientes do Banco de Brasília (BRB). 20 a 22 de janeiro : Sócios-torcedores de Botafogo e Flamengo.

: Sócios-torcedores de Botafogo e Flamengo. A partir de 22 de janeiro: Abertura para o público geral, tanto online quanto em pontos físicos na cidade de Belém.

Os ingressos estão disponíveis para os setores leste e oeste do estádio, com preços variando de R$ 180,00 a R$ 560,00.

Quanto Custa Garantir uma Vaga no Estádio?

Os preços variam conforme a localização no estádio:

Cadeiras superiores leste e oeste : R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira).

: R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira). Cadeiras inferiores leste e oeste: R$ 280,00 (meia-entrada) e R$ 560,00 (inteira).

Supercopa Rei 2025: Edição Especial

A Supercopa Rei 2025 homenageia Pelé, e é uma edição especial do torneio. A última edição, em 2024, consagrou o São Paulo como campeão após vencer o Palmeiras nos pênaltis, com uma premiação de R$ 10,5 milhões. A competição retorna ao calendário após pausa em 2020 e já tem campeões históricos como Flamengo, Atlético-MG e Grêmio.

Qual a Importância da Supercopa Rei para o Futebol Brasileiro?

A Supercopa Rei é mais que uma competição de abertura da temporada; ela homenageia Pelé e celebra o futebol brasileiro. O duelo entre Botafogo e Flamengo promete ser uma disputa acirrada e emocionante, além de fortalecer a paixão dos torcedores pelo futebol no Brasil.