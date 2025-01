STF suspende operação de patrocinadoras de Corinthians e Flamengo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça suspendeu nesta quinta-feira, 2, por meio de uma liminar, a autorização nacional de operação dos sites de aposta Esportes da Sorte e da Pixbet, patrocinadoras de Corinthians e Flamengo, respectivamente.

Na lista das bets liberadas para atuar em território brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2025 não contam patrocinadores de outras cinco equipes da elite do futebol nacional.

Além dos dois clubes de maior torcida do país, Bahia, Ceará e Grêmio também possuem contratos com a Esportes da Sorte. A Betvip e Betsat, de Sport e Vitória, respectivamente, também estão vetadas.

As bets operavam normalmente devido a uma licença obtida na Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) em outubro do ano passado e válida até a virada do ano. Contudo, a decisão de Mendonça proíbe a “exploração das atividades de loterias e jogos eletrônicos fora do território estadual Rio de Janeiro”, além do “credenciamento de empresas para atuarem em outras localidades”.

A autorização para o funcionamento da casas de apostas é válida por cinco anos. As empresas interessadas precisam pagar R$ 30 milhões pela licença. Até o momento, apenas 14 empresas fizeram a adesão. Outras 52 receberam autorizações temporárias e precisarão resolver pendências nos próximos 60 dias para seguir suas operações.

A Esporte da Sorte é responsável por bancar uma parte substancial do acordo que trouxe o atacante holandês Memphis Depay, sensação do Corinthians. Em nota, a Esportes da Sorte diz que está apta a operar de acordo com os termos e exigências legais. A empresa diz que qualquer nova informação ainda não chegou ao conhecimento da empresa, que aguarda manifestação pública dos órgãos competentes.

