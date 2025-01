Sport planeja orçamento acima dos 180 milhões

O Sport Club do Recife apresentou recentemente ao seu Conselho Fiscal a projeção orçamentária para a temporada de 2025. Com uma expectativa de receita de cerca de R$ 183 milhões, o clube projeta alcançar um marco histórico em seus cofres, caso esse valor se concretize. Desse montante, aproximadamente 13% serão direcionados para a contratação de reforços para o futebol masculino, revelando o compromisso do clube em fortalecer seu elenco.

O planejamento inclui ainda um investimento de R$ 25 milhões em despesas de capital (Capex), destinadas à obtenção de ativos intangíveis, como a aquisição de jogadores. Raphael Campos, vice-presidente do Sport, destacou que essa previsão se pauta em receitas tangíveis, mas deixou aberta a possibilidade de que esse valor possa crescer, dependendo de variáveis ao longo do ano.

Como o Sport Pretende Financiar seus Investimentos?

Com um mercado considerado “completamente inflacionado”, o desafio de financiar investimentos é significativo. Para lidar com essa nova realidade do futebol brasileiro, o Sport adota estratégias marcadas pela criatividade. Detalhada por Guilherme Falcão, diretor de futebol, uma das abordagens inclui pagamentos alongados e pagamentos baseados em performance, garantindo assim um fluxo de caixa mais previsível e a possibilidade de contar com parceiros interessados em investir no clube.

Desde o início da administração de Yuri Romão, o Sport não apresenta atraso em suas obrigações fiscais e salariais. Esse rigor financeiro fortalece a confiança do clube no mercado, permitindo crédito e abertura para parcerias que são fundamentais para a realização do seu planejamento ambicioso.

Quais as Estratégias para Ousar no Mercado do Futebol?

A visão proposta pelo Sport é a de “comprar com responsabilidade”, sem comprometer suas finanças com custos que não possam ser honrados. Campos ressalta que a chave para isso é ter uma visão macro do mercado, associada a parcerias estratégicas e contratos vantajosos, permitindo ao clube um desenvolvimento financeiro sólido e fundamentado.

Criatividade nos Contratos: Negociação de pagamentos condicionais à performance e resultados.

Negociação de pagamentos condicionais à performance e resultados. Parcerias Estratégicas: Busca de investidores parceiros para alavancar recursos.

Busca de investidores parceiros para alavancar recursos. Rigor Fiscal: Manutenção de um rigoroso controle de fluxo de caixa e obrigações financeiras.

O Impacto do Planejamento Anterior no Novo Orçamento

Durante 2024, o Sport já havia destinado R$ 20 milhões para investimento em jogadores, parte de um orçamento anual que girava em torno de R$ 69 milhões. Os resultados financeiros completos do ano anterior estão previstos para serem revelados em abril de 2024. Esse pano de fundo orçamentário demonstra que o Sport está construindo seu crescimento com bases sólidas, mantendo um equilíbrio entre a ousadia nas contratações e a responsabilidade financeira.

Em síntese, o Sport Club do Recife busca consolidar-se no cenário esportivo por meio de uma gestão que une rigor fiscal a estratégias criativas de investimento, prometendo um ano desafiador, mas potencialmente muito frutífero em 2025.