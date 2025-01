Soteldo curte comentário ofensivo ao Santos e se desculpa

O jogador Yeferson Soteldo, do Santos, pediu desculpas publicamente após se envolver em uma polêmica nas redes sociais. O atacante curtiu, por engano, um comentário ofensivo direcionado ao clube paulista, o que gerou revolta entre os torcedores. A atitude do atleta foi rapidamente notada pelos fãs do Santos, que expressaram seu desagrado nas plataformas digitais.

Santos, de Soteldo, foi rebaixado pela primeira vez na história – Raul Baretta/Santos FC

Explicação e arrependimento

Após a repercussão negativa, Soteldo usou suas redes sociais para se desculpar e esclarecer o ocorrido. Em um comunicado, o atacante explicou que a curtida no comentário não foi intencional, e que ele não compartilha de nenhuma opinião que prejudique o Santos, clube pelo qual tem grande carinho.

“Foi um erro involuntário, e lamento profundamente que isso tenha gerado um mal-entendido. Tenho total respeito pelo Santos e sua torcida. Sempre dei o meu melhor em campo e continuo comprometido com o clube”, disse Soteldo, pedindo compreensão dos torcedores.

Reações e impacto nas redes sociais

A situação gerou um grande debate nas redes sociais, com muitos torcedores cobrando mais atenção do jogador. A resposta de Soteldo foi bem recebida por alguns, enquanto outros ainda demonstraram desconfiança em relação ao episódio. O incidente coloca mais pressão sobre o atacante, que agora terá que conquistar novamente a confiança da torcida santista.

Apesar do erro, o clube não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, e o jogador segue se preparando para os próximos desafios no Campeonato Brasileiro.

