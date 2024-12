Sorteio do Mundial tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense no pote 1

O novo Mundial de Clubes, marcado para 2025 nos Estados Unidos, já tem data marcada para seu sorteio: na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, a partir das 15h (de Brasília), Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras conhecerão seus adversários. Nesta segunda-feira, 2, o canal Cazé TV, transmissora oficial da competição, se antecipou à Fifa e revelou a divisão dos potes.

Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão posicionados no pote 1, o dos cabeças-de-chave, ao lado de Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, PSG e River Plate. O Botafogo está no pote 3 ao lado de Boca Juniors, León, Monterrey, Wydad Casablanca, Al-Ahly, Ulsan HD e Al-Hilal. O Inter Miami, de Lionel Messi, está no pote 4 e fará a abertura da competição.

Pote 1: Manchester City-ING; Real Madrid-ESP; Bayern de Munique-ALE; Paris Saint-Germain-FRA; Flamengo; Palmeiras; River Plate-ARG; Fluminense.

Pote 2: Chelsea-ING; Borussia Dortmund-ALE; Inter de Milão-ITA; Porto-POR; Atlético de Madri-ESP; Benfica-POR; Juventus-ITA; Red Bull Salzburg-AUS.

Pote 3: Al Hilal -ARS; Ulsan HD-COR; Al Ahly-EGI; Wydad Casablanca-MAR; Monterrey-MEX; León-MEX; Boca Juniors-ARG; Botafogo.

Pote 4: Urawa Red Diamonds-JAP; Al Ain-EAU; Espérance de Tunis-TUN; Mamelodi Sundowns-AFS; Pachuca-MEX; Seattle Sounders-EUA; Auckland City-NZL; Inter Miami-EUA.

O sorteio será sediado em Miami, uma das cidades que receberão partidas do torneio, e contará com um sistema de sorteio dirigido por potes. PLACAR exibirá um “react” ao vivo do evento no canal PLACAR TV, no YouTube.

O Mundial de 2025 será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Com 32 equipes participantes, o torneio será organizado em oito grupos com quatro times cada.

As duas melhores equipes de cada chave avançam para a fase eliminatória, a partir das oitavas de final. Uma novidade é a inclusão do confronto direto como o primeiro critério de desempate na fase de grupos, seguido por saldo de gols e número de gols marcados. Nos playoffs, empates serão decididos com prorrogação e disputa de pênaltis, se necessário.

O torneio terá 11 cidades-sede, com maior concentração na Costa Leste dos EUA. Orlando será a única cidade com dois estádios no evento, enquanto Los Angeles e Seattle representam a Costa Oeste. A grande final será realizada no MetLife Stadium, na região de Nova York, no dia 13 de julho de 2025.

Essa será a estreia do “Super Mundial”, que ocorrerá a cada quatro anos. Ainda não há informações sobre a segunda edição.

Os classificados do Novo Mundial:

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

River Plate (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

Botafogo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2024

Fluminense (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2023

Flamengo (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2022

Palmeiras (Brasil) – vencedor da Copa Libertadores da América 2021

Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC

Pachuca (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Club León (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Inter Miami (EUA) – vencedor da Supporter’s Shield 2024

Seattle Sounders (EUA) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

Monterrey (México) – vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

FC Salzburg (Áustria) – via ranking da UEFA

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da UEFA

Juventus (Itália) – via ranking da UEFA

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da UEFA

Benfica (Portugal) – via ranking da UEFA

Porto (Portugal) – via ranking da UEFA

Internazionale de Milão (Itália) – via ranking da UEFA

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da UEFA

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da UEFA

Manchester City (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

Real Madrid (Espanha) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

Chelsea (Inglaterra) – vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

Urawa Red Diamonds (Japão) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

Al-Hilal (Arábia Saudita) – vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

Wydad (Marrocos) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

Al Ahly (Egito) – vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23