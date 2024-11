O Dia do Rei Pelé no Brasil será comemorado em grande estilo na Ligga Arena, em Curitiba (PR). No próximo domingo, 17, a seleção Pelé Pequeno Príncipe enfrentará o Barcelona Legends para arrecadar fundos para a instituição filantrópica.

Publicidade

Em 17 de novembro de 1969, o lendário atleta do século 20 parou o Maracanã ao marcar o milésimo gol da carreira e o dedicou às crianças. O momento histórico foi o ponto de partida que garantiu a data em todo o Brasil para reconhecer as conquistas de Edson Arantes do Nascimento dentro e fora dos gramados.

O Barça Legends virá pela primeira vez ao Sul do Brasil, com Romário, Rivaldo, Giovani, Edmilson, Saviola, Angoy, Jofre e o curitibano Adriano Correia, que fará sua estreia como Barça Legends. A Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends já confirmou o capitão do penta Cafu, Ricardinho, Tinga, Fernando Prass, Edmundo, Grafite, D’Alessandro, Diego Lugano, entre outros.

Publicidade

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe integra o Complexo Pequeno Príncipe, do qual também fazem parte o Hospital Pequeno Príncipe e as Faculdades Pequeno Príncipe. As unidades se complementam em pesquisa, assistência em saúde e formação.

Barça Legends é um programa criado em 2016 pelo Barcelona. A equipe é formada por cerca de 80 ex-jogadores profissionais que já defenderam a camisa do clube. O objetivo das apresentações pelo mundo é compartilhar as experiências e valores de um dos maiores clubes do planeta, por meio de jogadores que vivenciaram o Barça por dentro.

Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends

Dia: 17 de novembro, domingo

Local: Ligga Arena – Curitiba

Horário: 19h30

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.