Seleção Brasileira: veja as datas dos jogos em 2025

Em 2025, a Seleção Brasileira enfrentará um período desafiador com dez partidas agendadas, incluindo seis nas etapas decisivas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Este ano será crucial para garantir uma vaga direta no torneio, uma vez que não haverá outros campeonatos oficiais, como a Copa do Mundo ou a Copa América. Sob o comando de Dorival Júnior, a equipe terminou 2024 na quinta colocação da tabela, acumulando 18 pontos em 12 jogos.

Conseguir a classificação direta para o Mundial, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, é a prioridade. Os seis primeiros colocados nas Eliminatórias asseguram a vaga automática, enquanto o sétimo disputa uma repescagem. No momento, o Brasil tem um ponto de vantagem sobre o Paraguai, sexto lugar, e cinco pontos a mais que a Bolívia, na sétima posição.

Principais Desafios para a Seleção Brasileira em 2025

Para garantir a classificação, a Seleção enfrentará confrontos cruciais em 2025. A Argentina, campeã mundial em 2024, lidera a competição com 25 pontos e será uma das adversárias do Brasil. Outras partidas importantes serão contra Colômbia, Equador, Paraguai, Chile e Bolívia. Em março, a equipe jogará contra a Colômbia em casa e a Argentina fora. Os jogos de junho contra Equador e Paraguai finalizarão o semestre. Em setembro, os adversários serão o Chile, no Brasil, e a Bolívia, fora.

Locais Propostos para os Jogos da Seleção em 2025

Embora ainda não confirmados, há sugestões de locais para as partidas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) considera usar Porto Alegre, especificamente o estádio Beira-Rio, para o jogo contra a Colômbia. Essa proposição visa destacar a região após as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, como um gesto de solidariedade e apoio.

Expectativas para as Datas FIFA de outubro e novembro

Com o fim das Eliminatórias, as Datas FIFA em outubro e novembro de 2025 possibilitarão a realização de amistosos. Até quatro partidas poderão ocorrer, permitindo à comissão técnica testar novos jogadores e estratégias antes da Copa do Mundo. Espera-se que esses amistosos sejam realizados fora do Brasil, aumentando o contato internacional da equipe.

Primeira Convocação de 2025

Dorival Júnior anunciará sua primeira convocação de 2025 no início de março, determinando a seleção para os primeiros jogos do ano. Esta convocação será crucial para estabelecer a base do time que buscará consolidar sua posição e garantir a vaga no Mundial. A expectativa é que a seleção mantenha um equilíbrio entre experiência e renovação, aspectos que têm sido característicos sob a liderança do técnico.