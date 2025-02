São Paulo x Mirassol: horário, escalações e onde assistir

Na quarta-feira, dia 5, o São Paulo enfrenta o Mirassol no estádio do Morumbi, às 19h30 (horário de Brasília), em uma partida válida pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ocupando a liderança do Grupo C, o Tricolor Paulista busca desesperadamente a vitória para manter-se no topo da tabela. Em contrapartida, o Mirassol, líder do Grupo A, tem como objetivo prolongar sua boa fase e conquistar mais três pontos.

Após uma derrota contra o Santos, o São Paulo retorna ao seu território, o Morumbi, em busca de retomar o caminho das vitórias. Por outro lado, o Mirassol, que tem apresentado bom desempenho, está determinado a não facilitar a vida do adversário. A expectativa é que o público assista a uma partida emocionante.

São Paulo venceu a Portuguesa pelo Paulistão. Fonte: Rubens Chiri / São Paulo FC

Qual o retrospecto recente entre São Paulo e Mirassol

Os encontros entre São Paulo e Mirassol nas últimas temporadas têm sido desafiadores para ambas as equipes. O São Paulo, historicamente, tem vantagem no confronto direto, mas o Mirassol já mostrou sua capacidade de surpreender, como quando eliminou o Tricolor em edições passadas do campeonato. Esse histórico recente cria um ambiente de imprevisibilidade para o jogo que se aproxima.

Como assistir ao vivo a partida entre São Paulo e Mirassol

Os torcedores que desejarem acompanhar o confronto entre São Paulo e Mirassol poderão sintonizar no Uol Play, Nosso Futebol ou Zapping TV. A transmissão tem início às 19h30 desta quarta-feira, cobrindo todos os detalhes do duelo direto do Estádio do Morumbi.

Quais são os desfalques das equipes para o jogo

No lado do São Paulo, o desgaste físico devido à agenda intensa de jogos, especialmente após a FC Series nos Estados Unidos, é uma preocupação. O técnico Luís Zubeldía pode optar por poupar alguns jogadores chave para evitar desgaste adicional. Luiz Gustavo e Young estão fora por lesão, enquanto Alan Franco ainda é dúvida.

O Mirassol, por sua vez, continua sua campanha notável no Paulistão e não enfrenta novos desfalques significativos. Contudo, jogadores como Luiz Otávio e Roni estão no departamento médico e ficarão de fora. Eduardo Barroca, técnico da equipe, pode fazer adaptações visando preservar a condição física do elenco.

O que esperar do embate entre São Paulo e Mirassol

O confronto promete ser acirrado, com o São Paulo tentando impor seu favoritismo em casa e manter a posição de destaque no Grupo C. Enquanto isso, o Mirassol, com uma campanha sólida até o momento, busca impor dificuldades ao dono da casa e somar pontos valiosos. A atuação coletiva, estratégias táticas e a torcida presente no estádio serão fatores decisivos nessa disputa eletrizante.

