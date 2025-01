São Paulo soma 190 milhões de euros com vendas da base em 10 anos

O São Paulo está em fase final de negociação para vender o atacante William Gomes, de 18 anos, ao Porto, de Portugal. O jovem, destaque nas categorias de base, já se despediu dos companheiros no CT da Barra Funda na manhã desta segunda-feira, 27

Os dois clubes estão ajustando os últimos detalhes das minutas contratuais, e a transferência deve ser oficializada em breve. O Tricolor manterá 20% dos direitos econômicos de William Gomes, terá a liberação imediata do lateral-esquerdo Wendell e ainda receberá 12 milhões de euros (cerca de 74,3 milhões de reais), segundo o jornalista Gabriel Sá.

O valor entra para a conta de atletas formados em Cotia e negociados pelo São Paulo. Agora, com a venda de William, já foram 189,2 milhões de euros somados em vendas de “crias da casa” nos últimos 10 anos. Na cotação atual (em que 6,2 reais equivalem a 1 euro), esse valor ultrapassaria a marca de 1 bilhão de reais, mas o câmbio flutuou muito ao longo da década.

O levantamento leva em conta o valor da primeira negociação de venda do atleta do Tricolor para um outro clube, com base nos números do site Transfermarkt. Assim, 39 jogadores entraram na conta, o que representa um valor médio de 4,8 milhões de euros para cada movimento.

Lucas Beraldo é o mais caro do ranking, com os 20 milhões de euros de sua venda para o Paris Saint-Germain, concretizada entre 2023 e 2024. O top-3 ainda tem David Neres e Antony, que trocaram o MorumBis pelo Ajax, da Holanda, por 17,4 e 15,7 milhões de euros, respectivamente.

William Gomes será o quarto colocado da lista, com os 12 milhões de euros de sua ida para o Porto. O quinto colocado é o atacante Brenner, que rendeu 11,8 milhões de euros ao São Paulo quando foi contratado pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos.

