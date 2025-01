São Paulo quer Cedric Soares, ex-Arsenal

O presidente do São Paulo, Julio Casares, revelou que o clube está analisando a possibilidade de contratar o lateral-direito Cédric Soares, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. A negociação, no entanto, ainda está em estágio inicial, com várias etapas a serem concluídas para que o jogador chegue ao Tricolor.

Cédric, de 33 anos, tem vasta experiência no futebol europeu, incluindo passagens por clubes como Southampton, Inter de Milão e Fulham, além de ser presença frequente na seleção de Portugal no passado. Ele tem contrato com o Arsenal até junho de 2025, mas não faz parte dos planos principais do técnico Mikel Arteta para esta temporada.

Rubens Chiri / São Paulo

Necessidade de reforços na lateral direita

O São Paulo identificou a lateral direita como uma posição carente no elenco. Com as recentes saídas e lesões no setor, a diretoria tem buscado opções no mercado que aliem experiência e qualidade técnica. Cédric Soares surge como uma alternativa interessante, dada sua capacidade defensiva, precisão nos cruzamentos e liderança em campo.

Durante a entrevista, Casares destacou que o clube está atento a oportunidades que possam agregar valor ao elenco, mas frisou que as negociações são complexas, especialmente quando envolvem jogadores que atuam em mercados de alto nível como o europeu.

Cenário financeiro e possível acordo

Uma das questões mais desafiadoras para o São Paulo é o aspecto financeiro da negociação. O salário de Cédric no Arsenal está acima do teto estipulado pelo clube brasileiro, o que exigiria uma renegociação ou a colaboração do clube inglês no pagamento dos vencimentos.

O modelo de transferência ainda não foi definido, mas um empréstimo com opção de compra pode ser a alternativa viável. O São Paulo conta com sua boa reputação no mercado e a atratividade de um projeto sólido para convencer o jogador a aceitar o desafio no futebol brasileiro.

Impacto no elenco e na temporada

Caso a contratação se concretize, Cédric Soares pode trazer estabilidade ao sistema defensivo do Tricolor e contribuir para uma temporada mais competitiva. Além de reforçar a lateral direita, sua chegada seria vista como um movimento estratégico para aumentar a experiência e a profundidade do elenco, especialmente em competições de grande porte como o Brasileirão e a Copa Libertadores.

Enquanto as negociações continuam, a torcida são-paulina acompanha com expectativa os desdobramentos dessa possível contratação, que promete ser um dos grandes destaques do mercado de transferências para o clube.

