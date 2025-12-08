O São Paulo deu início a um processo de reformulação visando a temporada de 2026 e demitiu quatro profissionais do departamento médico nos últimos dias. Foram dispensados o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti.

Todos atuavam diretamente nos setores de diagnóstico, prevenção e recuperação de atletas do elenco profissional.

Segundo apuração do UOL, as demissões fazem parte de um processo mais amplo de reformulação, que não se limita à área médica e atinge outros setores operacionais do clube. A diretoria trabalha com a avaliação de novos nomes para recompor a estrutura interna ao longo das próximas semanas.

O departamento médico foi um dos principais pontos de tensão do São Paulo ao longo da temporada de 2025. O clube registrou mais de 70 ocorrências de jogadores no departamento médico, entre lesões musculares, problemas clínicos e processos de reabilitação prolongados. O elevado número de desfalques comprometeu as escalações e interferiu no desempenho ao longo do ano.