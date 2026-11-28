A posição do futebol que mais trabalha com a volatilidade do céu e do inferno é a do goleiro. Quando salva, recebe a salvação. Quando falha, é excomungado. Tantos são os jogados às masmorras, da mesma forma que outros são elevados ao status de sagrado. No Palmeiras, já há um santo arqueiro.

Marcos, campeão da Copa Libertadores de 1999, foi canonizado por disseminar o Palmeiras por toda a América. Simples, honesto, imperfeito também, hoje é São Marcos. Sentado em posição inviolável, agora pode receber um companheiro: Carlos Miguel. O nome, por si só, já oferece referências santas. Carlos, como Acutis, e Miguel, como o arcanjo que combate o mal.

Longe da heresia, Carlos Miguel não curou ninguém. No mundo do futebol, nessa linha paralela à vida, teve história de redenção, começando com falhas, crescendo com defesas de pênaltis e terminando a jornada milagrosa da Libertadores no Estádio Centenário.

Críticas e milagres

O primeiro momento ruim veio ainda na fase de grupos, em Assunção, contra o Cerro Porteño. Carlos Miguel desviou a bola para a própria rede e contribuiu para o empate por 1 a 1.

Na partida de ida das oitavas de final, novamente diante dos paraguaios, o goleiro voltou a falhar, aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já parecia encaminhar a vitória. Na volta, em Assunção, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, e avançou.

Classificado, nas quartas de final, em Quito a redenção começou a ganhar contornos. Depois de vencer por 1 a 0 no Brasil, o Palmeiras perdeu por 3 a 2 para a LDU, com dois gols equatorianos nos acréscimos. O empate no agregado levou a decisão aos pênaltis. Carlos Miguel defendeu as cobranças de Lucas Rodríguez e Luis Segovia, e o Verdão venceu por 4 a 3 nas disputas.

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Na semifinal, diante do Fluminense, o roteiro voltou a se aproximar da eliminação. O Alviverde venceu por 2 a 1 no Maracanã, mas perdeu por 1 a 0 em casa, com gol de Hércules nos minutos finais. O agregado terminou empatado em 2 a 2. Mais uma vez, pênaltis. Mais uma vez, Carlos Miguel. O goleiro defendeu a cobrança de Nonato e ajudou a vencer por 5 a 3, garantindo a segunda final consecutiva de Libertadores.

A validação

Montevidéu reservava ainda um último capítulo para a validação da canonização. O arqueiro foi essencial para sustentar a vantagem construída por Ramón Sosa, que marcou aos seis minutos do segundo tempo. Aos 12, Guido Carrillo acertou uma bicicleta, e o goleiro salvou. Mais tarde, aos 28 minutos, defendeu também uma cabeçada de Edwuin Cetré, após cruzamento na área, garantindo o caminho para conquistar o tetracampeonato.

Carlos Miguel, agora nos braços palmeirenses, chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança. Ex-corintihano, carregava também o peso de uma provocação antiga: em 2023, foi filmado cantando uma música que ironizava o rival. Em poucos meses, o roteiro mudou. Com poucos meses, tudo mudou e, por seus feitos; é celebrado, abraçado e carregado pelos mesmos que precisava conquistar.

No templo do palmeirenses, São Marcos já tem seu altar. Em Montevidéu, Carlos Miguel pode ter recebido o direito de dividir o espaço.