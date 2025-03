Santos x RB Bragantino: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de 2025 avança para as quartas de final com um confronto emocionante entre Santos e Red Bull Bragantino. A partida, marcada para este domingo, 2 de março, será realizada na Vila Belmiro, estádio que promete estar lotado com a torcida do Peixe. O Santos, que teve uma campanha de altos e baixos na fase de grupos, conseguiu terminar na liderança do Grupo B, somando 18 pontos, apenas um ponto à frente do adversário de Bragança Paulista.

Publicidade

Após uma derrota para o Corinthians em fevereiro, o Santos, sob o comando de Pedro Caixinha, encontrou seu ritmo e chega ao mata-mata com confiança renovada, embalado por três vitórias consecutivas. Neymar, um dos destaques da equipe, contribuiu significativamente com três gols nesse período. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino enfrentou desafios na Copa do Brasil, mas garantiu sua classificação nos pênaltis contra o Sousa-PB.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como o Santos se preparou para o jogo?

A equipe do Santos chega para o confronto com poucas preocupações em relação a desfalques. Gabriel Brazão, que estava afastado devido a uma lombalgia, voltou aos treinos e deve retornar à titularidade. O técnico Pedro Caixinha provavelmente repetirá a escalação que encerrou a fase de grupos com sucesso. Apenas três jogadores permanecem no departamento médico: Aderlan, Hyan e Souza.

Quais são os desafios do Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino enfrenta um cenário mais complicado. Com vários desfalques e o desgaste físico acumulado no confronto contra o Sousa-PB, a equipe precisará superar dificuldades para enfrentar o ataque do Santos, que marcou nove gols nos últimos três jogos. Juninho Capixaba é uma das baixas recentes na equipe, o que pode impactar o desempenho do time em campo.

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Santos e Red Bull Bragantino através de várias plataformas. A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube, além de estar disponível nos serviços de streaming Paulistão (UOL Play, Nosso Futebol e Zapping). O jogo está marcado para começar às 20h45, horário de Brasília.

Publicidade

Expectativas para o confronto

Com a Vila Belmiro como palco, a expectativa é de um jogo acirrado e emocionante. O Santos, com seu ataque entrosado, busca aproveitar o fator casa para avançar às semifinais. Já o Red Bull Bragantino tentará superar suas adversidades e surpreender o adversário. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis, prometendo ainda mais emoção para os torcedores.