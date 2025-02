Santos segue batendo recordes após a volta de Neymar

Em fevereiro de 2025, o Santos Futebol Clube vivenciou um fenômeno notável nas redes sociais, impulsionado pelo retorno de Neymar Jr. ao time. Segundo dados do Ibope Repucom, o clube registrou um aumento sem precedentes no número de seguidores, totalizando mais de 7,1 milhões de novos inscritos em apenas um mês. Este crescimento destacou-se como o maior já observado entre os clubes de futebol no Brasil.

O retorno de Neymar não apenas trouxe de volta a atenção dos torcedores, mas também evidenciou a importância das plataformas digitais para o engajamento com o público. A presença de Neymar no Santos reacendeu a paixão dos fãs e atraiu a atenção global, refletindo-se em um aumento expressivo de seguidores, especialmente no TikTok e Instagram.

Quais plataformas mais contribuíram para o crescimento do Santos?

As redes sociais TikTok e Instagram foram as principais responsáveis pelo aumento de seguidores do Santos. Juntas, essas plataformas representaram 85% dos novos inscritos, destacando-se como ferramentas cruciais para o engajamento digital do clube. No TikTok, o Santos alcançou a 2ª posição entre os times brasileiros, com quase 6 milhões de seguidores. Já no Instagram, o clube ocupa o 3º lugar nacional, com 7,3 milhões de inscritos.

Este crescimento não apenas impulsionou o Santos no ranking de seguidores, mas também permitiu que o clube ultrapassasse o São Paulo e se aproximasse do Palmeiras, ficando a apenas 200 mil seguidores de diferença. O fenômeno demonstra a força das redes sociais como um canal de comunicação direta e eficaz com os fãs.

Por que o retorno de Neymar Jr. é tão significativo para o Santos?

O retorno de Neymar Jr. ao Santos representa um marco histórico para o clube, não apenas em termos esportivos, mas também no engajamento digital. Neymar, sendo uma figura de renome mundial, atrai naturalmente a atenção de fãs de futebol ao redor do globo. Sua volta ao Santos reacendeu a paixão dos torcedores e gerou um interesse renovado pelo clube.

Danilo Amâncio, coordenador de marketing do Ibope Repucom, destacou que o retorno de Neymar criou oportunidades únicas para marcas e patrocinadores se conectarem com uma audiência global. Este fenômeno ilustra a afinidade entre futebol e redes sociais, evidenciando como a presença de um jogador icônico pode transformar a dinâmica de engajamento de um clube.

O que este crescimento significa para o futuro do Santos?

O aumento expressivo de seguidores nas redes sociais posiciona o Santos em uma nova era de engajamento digital. Com a presença de Neymar, o clube tem a oportunidade de expandir sua marca globalmente e fortalecer suas relações com patrocinadores. Este crescimento também oferece uma plataforma para o Santos explorar novas estratégias de marketing e aumentar sua base de fãs.

Além disso, o sucesso nas redes sociais pode inspirar outros clubes a investirem mais em suas presenças digitais, reconhecendo o potencial das plataformas para alcançar e engajar audiências em escala global. O caso do Santos serve como um exemplo de como o futebol e as redes sociais podem se complementar, criando um ciclo virtuoso de engajamento e crescimento.