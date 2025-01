Santos quer tirar Rony do Palmeiras

O Santos busca fortalecer seu elenco e está em negociações avançadas para a aquisição do atacante Rony, atualmente vinculado ao Palmeiras. O treinador do Santos, Pedro Caixinha, vê em Rony uma peça ideal para implementar seu estilo de jogo, caracterizado por intensidade e dedicação tática. Este movimento pode criar uma oportunidade interessante, pois Rony está fora dos planos futuros do Palmeiras, conforme revelou a presidente Leila Pereira.

A possibilidade de transferência para o Santos é vista com bons olhos tanto pelo próprio jogador quanto por seu estafe. Rony, aos 29 anos, deseja recuperar o desempenho que teve em anos anteriores e jogar ao lado de possíveis reforços, como Neymar, que também está próximo de um retorno ao clube paulista. A proposta também oferece a Rony a chance de recomeçar em um ambiente onde suas habilidades podem ser plenamente aproveitadas.

Palmeiras tenta chegar a mais uma final de estadual





Como Pedro Caixinha Pode Influenciar na Transferência?

Pedro Caixinha pode ser a peça-chave na negociação entre Santos e Palmeiras pelo atacante Rony. Sua admiração pelo estilo de jogo do atleta pode ser crucial para convencer o Palmeiras a liberar o jogador, mesmo ele sendo considerado um ativo financeiro importante. Além disso, a comunicação aberta entre Caixinha e Rony, já iniciada via telefone, alimenta a esperança de um “final feliz” nas tratativas em andamento.

Qual o Potencial Impacto de Neymar e Rony no Santos?

O retorno de Neymar ao Santos é esperado para ocorrer em breve, o que poderia revolucionar a estrutura do clube. Jogar ao lado de Neymar, um dos maiores ícones do futebol mundial, representa não apenas um trunfo técnico mas também um impulso moral significativo para a equipe e seus torcedores. A chegada de Rony, paralelamente, com sua energia e experiência, pode complementar o ataque santista de maneira eficaz.

Possibilidades Futuras para Rony no Santos

Se a negociação avançar conforme esperado, Rony poderá integrar o plantel do Santos para importantes competições, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Tendo contrato com o Palmeiras até o final de 2026, o desligamento antecipado do clube poderia abrir novas possibilidades para sua carreira no Santos. Rony busca um novo começo, e a interação com um técnico que valoriza seu estilo de jogo pode ser a oportunidade desejada.

Essa transferência envolveria fatores estratégicos e emotivos, com o potencial de transformar a dinâmica da equipe do Santos. Enquanto se aguarda a finalização dos acordos, os torcedores santistas mantêm viva a esperança de ter um elenco mais competitivo com grandes nomes no ataque.