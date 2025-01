Santos quer campeão da Libertadores pelo Palmeiras

O Santos Futebol Clube manifestou interesse na contratação do atacante Gabriel Veron, atualmente jogador do Porto, de Portugal. Veron, que atuou pelo Cruzeiro em 2024, impressionou o clube santista por seu desempenho. O Peixe tem a intenção de negociar o jogador por empréstimo, mas enfrenta a concorrência de outras equipes.

A negociação, no entanto, não será simples, pois o Porto não está disposto a liberar Veron sem contrapartidas. O clube português prefere uma transferência definitiva, o que exigiria um investimento significativo do Santos. Em 2022, o Porto adquiriu o atleta por aproximadamente 10,2 milhões de euros (cerca de R$ 57,3 milhões na cotação da época) do Palmeiras.

Quem é Gabriel Veron?

Nascido no Palmeiras, Gabriel Veron é um atacante de 22 anos que conquistou sete títulos pelo clube paulista, incluindo as edições de 2020 e 2021 da CONMEBOL Libertadores. Após três temporadas no time principal, Veron foi transferido para o Porto e tem contrato até junho de 2027.

Na última temporada, Veron disputou 37 partidas pelo Cruzeiro, começando como titular em 27 delas. Durante esse tempo, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências, sendo uma peça chave para o time mineiro.

Desafios na negociação com o Porto

A postura do Porto é um obstáculo no interesse do Santos em Gabriel Veron. Os portugueses descartam um novo empréstimo e preferem negociar o jogador de forma definitiva, o que representa um desafio financeiro para o Santos, que precisaria desembolsar uma quantia significativa para fazer a transferência acontecer.

Planos do Santos para reforçar seu elenco

Além de Veron, o Santos já está se movendo para fortalecer seu elenco para 2025. O clube acertou a contratação de alguns reforços, incluindo os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares. Alguns desses atletas já treinaram no CT Rei Pelé, mas não participaram do recente jogo-treino contra o Athletic.

O Santos também está de olho em outras oportunidades de mercado, como as negociações por Barreal, ex-Cruzeiro. Entretanto, o clube se afastou das discussões com os volantes Thiago Maia e Zé Rafael nos últimos dias.

Início da temporada do Santos em 2025

A estreia do Santos no Campeonato Paulista está marcada para o dia 16 de janeiro de 2025, contra o Mirassol. O confronto ocorrerá na Vila Belmiro às 21h30, horário de Brasília. Este jogo marcará a estreia oficial do técnico Pedro Caixinha no comando do Peixe, dando início a uma nova fase para o clube.