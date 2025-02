Santos bate recordes após chegada de Neymar no clube

O retorno de Neymar ao Santos gerou um impacto significativo nas redes sociais do clube. De acordo com um estudo do IBOPE Repucom, o Santos registrou um aumento impressionante de mais de 7,1 milhões de novos seguidores em fevereiro de 2025. Este crescimento representa o maior aumento mensal já registrado por um time brasileiro nas plataformas digitais.

O efeito Neymar não se limitou apenas ao campo, mas também se refletiu na popularidade do clube nas redes sociais. Este fenômeno destaca a influência que um jogador de renome pode ter na presença digital de uma equipe, atraindo fãs e aumentando o engajamento online.

Neymar após marcar gol olímpico – Fonte: Instagram/@neymarjr

Como o Santos superou outros clubes brasileiros?

Com o aumento expressivo de seguidores, o Santos ultrapassou o São Paulo no ranking geral de seguidores, alcançando a quarta posição. O Palmeiras, que ocupa a terceira posição, possui apenas 200 mil seguidores a mais. Este crescimento coloca o Santos em uma posição de destaque entre os clubes brasileiros, superando o total de seguidores de 39 dos 50 maiores clubes do país.

O crescimento mais significativo ocorreu nas plataformas TikTok e Instagram, onde o clube viu um aumento de 85% no número de seguidores. Este salto não apenas destaca a popularidade de Neymar, mas também a eficácia das estratégias de mídia social do Santos em capitalizar o retorno do craque.

Qual é o impacto do crescimento nas redes sociais?

O aumento de seguidores nas redes sociais não é apenas um número. Ele representa um potencial maior de engajamento com os fãs, oportunidades de patrocínio e uma presença de marca mais forte. Para o Santos, este crescimento significa uma base de fãs mais ampla e engajada, o que pode se traduzir em maiores receitas de marketing e parcerias comerciais.

Além disso, o relatório do IBOPE Repucom destaca que o número de novos seguidores acumulados em fevereiro de 2025 supera o ganho total de todos os clubes de futebol no Brasil ao longo de 2024. Este feito é mais de oito vezes superior ao resultado anual do Santos na temporada anterior, evidenciando o impacto do retorno de Neymar.

Próximos desafios e oportunidades para o Santos

Com o crescimento nas redes sociais, o Santos enfrenta agora o desafio de manter e aumentar esse engajamento. O clube precisa continuar a inovar em suas estratégias de conteúdo e interações com os fãs para sustentar esse momento positivo. Além disso, o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para 2 de março de 2025, será uma oportunidade para o Santos consolidar sua posição tanto dentro quanto fora de campo.

O impacto de Neymar no Santos vai além das quatro linhas, demonstrando como a presença de um jogador de destaque pode transformar a percepção e a popularidade de um clube. O desafio agora é manter essa trajetória ascendente e continuar a atrair a atenção de fãs e patrocinadores em todo o mundo.