Santa Cruz pode dobrar folha salarial após nova SAF

O Santa Cruz está em uma nova fase com a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), visando modernizar a estrutura financeira e esportiva do clube. O objetivo é aumentar o orçamento mensal para R$ 1,2 milhão, dobrando o valor atual, e fortalecer a equipe para ser protagonista na Série D do Campeonato Brasileiro.

Quais são os planos financeiros para o Santa Cruz?

Com a venda de 90% das ações do futebol para empresários Márcio Cadar e Vinícius Diniz, o clube prevê um investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos. O processo de due diligence, que analisa a situação atual do clube, está em andamento, e os empresários estão focados na renovação do elenco, com destaque para a contratação de um centroavante.

Como a SAF impactará o Santa Cruz no cenário esportivo?

A transformação para a SAF traz estabilidade financeira e novas expectativas esportivas. A gestão focada em resultados a longo prazo visa uma equipe competitiva, com melhorias nas infraestruturas e planejamento estratégico para alcançar divisões superiores do futebol brasileiro.

Qual o papel da associação na nova configuração do Santa Cruz?

Embora a associação do Santa Cruz venda 90% das ações, ela manterá 10% das mesmas, garantindo a preservação da identidade e tradições do clube. A parceria com os investidores visa crescer de forma sustentável e respeitar a paixão dos torcedores.

A nova era do Santa Cruz, impulsionada pela SAF, promete trazer renovação, confiança e sucesso nos gramados.