O Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, será palco de um confronto decisivo neste domingo, 18 de janeiro de 2026. O Santa Clara recebe o Famalicão em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Português. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos de instabilidade e buscam somar pontos para atingir seus objetivos na temporada.

Santa Clara pressionado nos Açores

Jogando em casa, o Santa Clara entra em campo com a necessidade urgente de pontuar para se afastar da zona de risco. A equipe ocupa atualmente a 14ª colocação na tabela, somando 17 pontos. A campanha reflete a irregularidade do time açoriano: são quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas até o momento.

A forma recente preocupa a torcida e a comissão técnica. Nos últimos cinco jogos pela liga, o clube conquistou apenas uma vitória, acumulando dois empates e duas derrotas. Transformar o fator casa em triunfos é essencial para que o time ganhe fôlego e evite a aproximação perigosa com a zona de rebaixamento.

Famalicão busca reabilitação

Do outro lado, o Famalicão ocupa uma posição mais confortável, figurando no 8º lugar com 23 pontos. No entanto, a equipe atravessa uma fase de turbulência e precisa estancar a sequência de resultados negativos. O time visitante sofreu quatro derrotas nas últimas cinco partidas, o que ligou o sinal de alerta.

Com uma campanha equilibrada de seis vitórias, cinco empates e seis derrotas, o Famalicão tenta virar a chave nos Açores. O objetivo é retomar a confiança e garantir que o clube não perca contato com o pelotão que briga por vagas em competições europeias, provando que a má fase recente foi apenas um tropeço no percurso.

Onde assistir e horário

A partida promete ser disputada, com ambas as equipes precisando dar uma resposta positiva. A bola rola às 15h30 (horário de Lisboa) e 12h30 (horário de Brasília). Em Portugal, a transmissão será realizada pela Sport TV 1 e pelo serviço Sport TV Multiscreen.