Salário de Memphis pode chegar a 120 milhões, entenda os valores

A recente aquisição de Memphis Depay pelo Corinthians não movimentou apenas o mundo do esporte, mas também trouxe à tona a intrincada engenharia financeira presente nas negociações de elite do futebol. Com pesadas cargas tributárias, variações cambiais e diversos direitos exigidos, a transferência do atleta holandês revelou várias facetas dos contratos esportivos.

Os documentos que regem a contratação de Depay apresentam diferentes compromissos financeiros por parte do Corinthians, destacando contratos de trabalho, imagem e performance, cada um desempenhando um papel crucial na negociação com o atacante.

As informações são do jornalista Rodrigo Capelo, do GE.

Detalhes do Contrato de Trabalho

No acordo de trabalho, Memphis Depay recebe um valor líquido significativo após os devidos descontos legais, totalizando 4,595,426 milhões de euros, ou cerca de R$ 28 milhões. Este valor está fixo em euros, protegendo o atleta contra a desvalorização do real. O contrato também estabelece valores mínimos para transferências, tanto para clubes nacionais quanto internacionais.

Direitos e Compensações Adicionais

Além do salário, Depay possui um contrato de luvas estipulando o pagamento de R$ 25 milhões em três prestações e inclui diversas concessões pessoais. O clube deve fornecer acomodações de luxo, transporte especial e segurança privada ao jogador — termos comuns em acordos com atletas de elite.

Contrato de Performance

O contrato de performance de Depay prevê recompensas por atingir metas específicas relacionadas a sua participação e desempenho. O atacante pode ganhar mais de R$ 35 milhões ao cumprir objetivos, como participação em jogos e contribuição em gols. Bonificações estão ligadas ao desempenho consistente, participação direta em gols e conquistas coletivas, como títulos importantes.

O Papel do Contrato de Imagem

O contrato de imagem é frequentemente usado para otimizar a carga fiscal em negociações esportivas. Nesta parte do contrato, o Corinthians utiliza a imagem de Depay sob certas condições, permitindo um regime tributário mais favorável se comparado aos salários normais. Essas transações são realizadas através de uma empresa do jogador, reduzindo a carga fiscal do clube.

Resultados Financeiros Esperados

Se Memphis Depay atingir as metas estabelecidas, ele poderá receber mais de R$ 116 milhões. Este valor inclui diversos bônus, desde desempenho em campo até conquistas de títulos e seleções em rankings. Com prêmios adicionais oferecidos pelo clube, a cifra final pode aumentar ainda mais, refletindo a tendência de remuneração por performance em alto nível no futebol.