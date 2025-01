Rumo ao Santos: como foram as últimas temporadas de Tiquinho Soares

Depois de dois anos no Botafogo, Tiquinho Soares está próximo de deixar o clube. O atacante, de 33 anos, tem encaminhada uma transferência para o Santos, encerrando uma trajetória marcante pelo Glorioso.

Durante sua passagem pelo Botafogo, Tiquinho disputou 121 partidas, marcou 44 gols e contribuiu com 17 assistências. O atacante peça importante nas conquistas do título da Libertadores e do Brasileirão de 2024, consolidando-se como um dos principais nomes da equipe, especialmente ao longo de 2023, quando foi decisivo em momentos cruciais apesar da equipe ter perdido o Brasilierão daquele ano.

Mesmo com o sucesso inicial, a última temporada foi marcada por dificuldades para o jogador. Seus problemas com lesões comprometeram a continuidade e o desempenho em campo. Com o reforço do elenco, que contou com a chegada de jogadores como Igor Jesus e Luiz Henrique, Tiquinho perdeu espaço na equipe titular.

Diante dessa situação, a diretoria do Botafogo optou por colocá-lo em negociação. O clube avaliou que, atualmente, o camisa 9 não tem apresentado uma frequência em campo. Dessa forma, a transferência para o Santos é encarada como uma estratégia para ajustar a folha salarial do clube, gerando uma economia significativa no médio prazo.

Conhecido por sua força física, presença de área e capacidade de decisão, Tiquinho deixa uma marca importante no Botafogo, sendo lembrado pela torcida alvinegra como um jogador que contribuiu significativamente para o ressurgimento do clube em competições de alto nível.

Números de Tiquinho Soares no Botafogo:

Jogos: 121

Gols: 44

Assistências: 17

Títulos: 2 (Brasilierão 2024 e Libertadores 2024)

