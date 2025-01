Rony recusa proposta do Fluminense

Recentemente, o atacante Rony, atualmente no Palmeiras, recebeu uma proposta substancial do Fluminense. Contudo, tanto o jogador quanto seu estafe decidiram não aceitar a oferta, resultando em uma interrupção temporária nas negociações. Embora as conversas estejam em pausa, existe a possibilidade de futuros diálogos entre os clubes.

O Palmeiras se mostrou disposto a negociar a saída de Rony, desde que a oferta seja financeiramente atraente para o clube. Tal postura é compreensível, já que Rony tem contrato até 2026, após renovação que o contemplou com aumento salarial no final de 2022.

Interesse do Mercado em Rony

Rony continua a receber atenção do mercado nacional, evidenciada pelo recente interesse do Atlético-MG. No entanto, esse clube ainda não apresentou uma oferta formal. Desde que foi comprado do Athletico Paranaense em 2020 por cerca de 6 milhões de euros, Rony se destacou no cenário nacional. O Palmeiras possui 50% dos direitos econômicos do jogador, com o restante dividido entre o Athletico e Rony.

Contribuição de Rony para o Palmeiras

A importância de Rony para o Palmeiras é clara quando se analisa seu desempenho nos últimos anos. Apesar de um desempenho irregular na última temporada, que o levou a sair da titularidade sob a supervisão de Abel Ferreira, suas estatísticas permanecem sólidas. Em 2024, ele marcou 10 gols e forneceu seis assistências, evidenciando sua eficácia em campo.

Palmarés Vitorioso de Rony

Rony não só mantém uma presença significativa no Palmeiras, mas também acumula um histórico de vitórias, tanto no atual clube quanto no Athletico Paranaense. Ele soma dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e duas Copas Libertadores ao seu currículo. Além desses, também conquistou a Copa Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana.

Incertezas sobre o Futuro de Rony no Palmeiras

Com essas variáveis em jogo, o futuro de Rony no Palmeiras ainda está indefinido. Mesmo assim, ele permanece ativo nas atividades do clube desde o início do ano, participando das rotinas diárias. A possibilidade de uma transferência depende da chegada de propostas que satisfaçam todas as partes envolvidas.