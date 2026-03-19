Se o português Cristiano levou a melhor sobre os brasileiros na briga de Ronaldos, o Fenômeno superou Romário, ao menos na votação de PLACAR para os 100 Maiores Jogadores de Todos os Tempos.

Ronaldo foi o sexto colocado da eleição, enquanto Romário foi o 15º e quarto entre os brasileiros (Garrincha foi o 9º e Ronaldinho Gaúcho o 13º). PLACAR ouviu 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros e alguns deles compareceram ao estúdio de PLACAR TV para justificar seu top 10.

Os jornalistas Mauro Cezar Pereira, Mauro Beting, Gian Oddi, Fabio Piperno, Marília Ruiz e Sergio Xavier Filho trataram sobre o duelo Ronaldo x Romário no vídeo abaixo:

A PLACAR de março de 2026 já está disponível, com uma edição especialíssima de colecionador, na qual elegemos 100 maiores jogadores de todos os tempos, em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros.

A edição 1533 de PLACAR, já pode ser adquirida em versão digital em nosso app e física nas bancas de todo o país e em nossa loja no Mercado Livre.