Ronaldo Fenômeno sobre presidência da CBF: ‘Sistema não deixa entrar’

Ronaldo Fenômeno voltou a falar nesta sexta-feira, 21, sobre a recente desistência da candidatura à presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Em entrevista ao canal de YouTube Charla Podcast, o ex-atacante da seleção brasileira e do Real Madrid afirmou que “o sistema não deixa ninguém entrar” e que é “impossível” haver mudança com o atual cenário político da entidade.

“Primeiro temos que voltar um pouco atrás para explicar a minha decisão de me candidatar. A minha vida foi dentro do futebol, faço tudo pelo futebol, sou apaixonado pelo futebol e me sentia no dever de tentar melhorar o futebol brasileiro. Ajudar com o que tinha a oferecer. Minha família, meu filho, meus amigos, minha esposa ninguém queria que eu entrasse nessa p….. Mas falei: ‘eu tenho que tentar, eu tenho que tentar. Vi alguns jornalistas, que pareciam encomendas de poderosos, falando que eu estava me pré-candidatando como uma jogada de marketing. P…, jogada de marketing?”, iniciou dizendo.

“Aí, enfim, convenci minha família, todo mundo que iria, arrumei minha turma. Falei: vamos tentar, sei que é difícil pra caramba. Só não imaginava que era impossível. O sistema não deixa ninguém entrar, tanto que historicamente a CBF nunca teve uma eleição com dois candidatos. Quem está no poder se reelege ou elege o seu sucessor”, completou.

“Quando senti que o negócio estava apertando, decidi mandar um e-mail para as federações para expor as minhas ideias. Todas me responderam com uma carta padrão, dizendo que não poderiam me responder por que estavam alinhados com a ‘excelente’ gestão do Ednaldo Rodrigues. Esse processo eleitoral frágil determina que a CBF pare de mandar recursos para as federações a meses das eleições”, afirmou em outro momento.

O atual presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, inscreveu na última quarta-feira, 19, sua chapa para concorrer a reeleição que acontece na próxima segunda-feira, 24. Com o apoio da maioria dos clubes e das federações estaduais, o dirigente deve confirmar sua continuidade no cargo por aclamação até março de 2026.

Ronaldo desistiu oficialmente de entrar no pleito no último dia 12 alegando não ter recebido apoio das federações estaduais: “no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas”, disse na ocasião.

