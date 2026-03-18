O palco está montado para um empolgante clássico italiano em palcos continentais. Nesta quinta-feira (19), às 17h (de Brasília), a Roma recebe o Bologna no lendário Estádio Olímpico, em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League 2025/26. Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, quem vencer garante a vaga na próxima fase.

Expectativas para o confronto decisivo

Com o resultado de igualdade no primeiro encontro, disputado no Estádio Renato Dall’Ara, a decisão da vaga para as quartas de final está completamente em aberto. Jogando em casa, a equipe da capital carrega um leve favoritismo teórico devido à força de sua torcida. A expectativa é que os mandantes tomem a iniciativa desde o apito inicial. Por outro lado, o Bologna provou ser um adversário resiliente, com grande consistência defensiva e perigoso nos contra-ataques. O embate promete ser tenso e muito disputado taticamente, sendo considerado um dos mais equilibrados desta fase do torneio.

Situação dos times na temporada

Ambos os clubes chegam embalados por campanhas sólidas na temporada 2025/26. Além do mata-mata europeu, tanto Roma quanto Bologna estão na briga direta por posições na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano. Avançar na competição continental é visto como um objetivo crucial, não apenas pelo prestígio de um título, mas também por representar um caminho alternativo para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Onde assistir a Roma x Bologna

O duelo decisivo entre os italianos terá ampla cobertura para os torcedores. No Brasil, a transmissão ao vivo e gratuita será realizada pela CazéTV e pelo Grupo Bandeirantes, tanto na TV aberta quanto no site e no aplicativo Bandplay. Para quem acompanha da América Latina (exceto Brasil), o jogo será exibido pela plataforma Disney+ e canais ESPN, enquanto nos Estados Unidos a transmissão fica por conta do Paramount+.