Batistuta tinha como característica mais marcante a força e a precisão de seu chute e foi um dos melhores centroavantes dos anos 1990. O Batigol brilhou pela Argentina nas conquistas da Copa América em 1991 e 1993 e da Copa das Confederações em 1992.

Disputou três Copas e fez 54 gols pela seleção (só Messi fez mais). Foi apelidado de Rei Leão na Itália, onde se tornou ídolo e maior goleador da história da Fiorentina (206 gols) e conquistou a Série A pela Roma, em 2001. Um camisa 9 demolidor.

Batistuta

Gabriel Omar Batistuta

Nascimento : 1/2/1969, Santa Fé (Argentina)

: 1/2/1969, Santa Fé (Argentina) Posição : atacante

: atacante Pela seleção argentina : 77 jogos, 54 gols

: 77 jogos, 54 gols Clubes : Newell’s Old Boys-ARG (1988-1990), River Plate-ARG (1990-1991), Boca JuniorsARG (1991), Fiorentina-ITA (1992-2000), Roma ITA (2000-2002), Inter de Milão-ITA (2003) e Al-Arabi-CAT (2003-2005)

: Newell’s Old Boys-ARG (1988-1990), River Plate-ARG (1990-1991), Boca JuniorsARG (1991), Fiorentina-ITA (1992-2000), Roma ITA (2000-2002), Inter de Milão-ITA (2003) e Al-Arabi-CAT (2003-2005) Títulos: Copa América (1991 e 1993), Copa das Confederações (1992), Argentino (1990), Italiano (2001), Italiano da Série B (1994), Copa da Itália (1996), Supercopa da Itália (1996 e 2001) e Finalissima 1993

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