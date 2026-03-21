Recordista de jogos (786) e gols (307) pela Roma, Totti se tornou o maior ídolo do único clube que defendeu. Um caso de amor à camisa raro, ainda mais no século XXI. Foi um meia-atacante completo, magistral como garçom e implacável nos chutes de fora da área. Chegou à Roma aos 12 anos, se profissionalizou com 16, virou capitão aos 21 e só largou a braçadeira ao se aposentar, aos 40. Foi campeão italiano uma única vez e Chuteira de Ouro da Europa em outra.
Certamente teria mais troféus se o coração giallorosso não o impedisse de aceitar uma proposta do Real Madrid. Pela Itália, disputou duas Euros e dois Mundiais. No tetra em 2006, jogou os sete jogos, marcou um gol decisivo, contra a Austrália, e deu quatro assistências (foi o líder na Copa).
85º: TOTTI
Francesco Totti
- Nascimento: 27/9/1976, Roma (Itália)
- Posição: Atacante
- Pela seleção italiana: 59 J | 9 G
- Clube: Roma-ITA (1993-2017)
- Títulos: Copa do Mundo (2006), Italiano (2001), Copa da Itália (2007 e 2008) e Supercopa Italiana (2001 e 2007)