A Inglaterra não tomou conhecimento da Costa Rica e venceu por 3 a 0 no Inter&Co Stadium, em Orlando, no último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida que chegou a ser atrasada em uma hora devido às condições climáticas na Flórida, o English Team impôs um ritmo de treino desde o apito inicial. Com gols de Declan Rice, Anthony Gordon e Ollie Watkins, os europeus demonstraram força e profundidade de elenco, dominando um adversário que se limitou a defender durante os 90 minutos.

Início avassalador e controle absoluto

A disparidade técnica ficou evidente logo nos primeiros movimentos. Pressionando alto e sufocando a saída de bola costarriquenha, a seleção inglesa abriu o placar aos 9 minutos. Após boa jogada de fundo de Gordon pela esquerda, Rice apareceu livre na área para finalizar de canhota e inaugurar o marcador. A vantagem precoce ditou o tom do primeiro tempo: um ataque contra defesa. O goleiro Sequeira ainda tentou manter os Ticos no jogo com grandes defesas em finalizações de Harry Kane e Noni Madueke, mas a pressão era incessante. Aos 35 minutos, Madueke quase ampliou ao limpar o goleiro após passe magistral de Jude Bellingham, mas parou na trave.

Rodagem do elenco e golpe de misericórdia

Na volta para a etapa complementar, o técnico Thomas Tuchel aproveitou o cenário favorável para testar suas peças, chegando a trocar literalmente os onze jogadores ao longo do segundo tempo. Mesmo com a desconfiguração natural, a intensidade ofensiva se manteve. Aos 22 minutos, após finalização de Eze, a arbitragem flagrou toque de mão da zaga costarriquenha com o auxílio do VAR. Gordon foi para a cobrança e bateu firme no ângulo, sem chances para o goleiro reserva Madriz, que havia substituído o lesionado Sequeira.

Já na reta final, aos 40 minutos, a superioridade se transformou em goleada definitiva. Rogers arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Watkins, bem posicionado, completou de cabeça para fechar a conta em 3 a 0, para a festa dos torcedores presentes nas arquibancadas.

Foco na estreia do Mundial

Com o resultado e a adaptação ao forte calor norte-americano concluída, a Inglaterra agora volta todas as suas atenções para a estreia oficial na Copa do Mundo. A equipe entra em campo no próximo dia 17 de junho, contra a Croácia, pelo Grupo L. Já a Costa Rica, fora do torneio deste ano, junta os cacos e foca no longo ciclo preparatório visando o Mundial de 2030.