Ele nasceu na Argentina, mas é adorado pelos brasileiros. É o que comprova o IBGE: o Brasil tem hoje 25 942 Riquelmes, batizados em homenagem a um dos últimos maestros – e carrasco de diversos clubes do país. Foi um digníssimo herdeiro da camisa 10 do Boca, que recebeu justamente de Maradona.

Meia de dribles curtos, imprevisíveis, ótima visão de jogo e gols decisivos, Román foi o ícone do clube multicampeão da Libertadores, além de herói do título mundial de 2000. Decepcionou no Barcelona, mas se redimiu no Villarreal. Tão genioso quanto genial, desentendeu-se com os técnicos Bielsa (2002) e Maradona (2010), e por isso jogou apenas uma Copa, em 2006. Dois anos depois, ao lado de Messi, ganhou a medalha de ouro olímpica em Pequim.

83º: Riquelme

Juan Román Riquelme

Nascimento: 24/6/1978, San Fernando (Argentina)

24/6/1978, San Fernando (Argentina) Posição: meia

meia Pela seleção argentina: 51 J | 17 G

51 J | 17 G Clubes: Boca Juniors-ARG (1997-2002 e 2007-2014), Barcelona-ESP (2002-2003), Villarreal-ESP (2003-2006) e Argentinos Juniors-ARG (2014)

Boca Juniors-ARG (1997-2002 e 2007-2014), Barcelona-ESP (2002-2003), Villarreal-ESP (2003-2006) e Argentinos Juniors-ARG (2014) Títulos: Mundial de Clubes (2000), Copa Libertadores (2000, 2001 e 2007), Recopa Sul-Americana (2008), Argentino (1998, 2000, 2008 e 2011 (Apertura) e 1999 (Clausura)

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