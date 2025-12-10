A fase de liga da UEFA Europa League vive momentos decisivos. Nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o Dinamo Zagreb recebe o Betis no estádio Maksimir, em Zagreb, pela 6ª rodada da competição. O confronto, marcado para as 14h45 (horário de Brasília), coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela de classificação.

Cenário da partida e expectativas

O duelo na Croácia carrega alta tensão. Para os donos da casa, trata-se de uma “final antecipada”: jogando em seus domínios, o Dinamo precisa pontuar para assegurar sua presença nos playoffs e evitar a eliminação precoce. Já o Betis, embalado por uma campanha sólida, mira o G-8 para avançar diretamente às oitavas de final, poupando-se da fase intermediária. A imprensa espanhola destaca o confronto como um teste de maturidade para os visitantes em um ambiente historicamente hostil.

Dinamo pressionado em casa

O Dinamo Zagreb entra em campo sob pressão. Ocupando a 23ª colocação com sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), o time está no limite da zona de classificação. Um tropeço no caldeirão do Maksimir pode custar a vaga na próxima fase, tornando a consistência o maior desafio da equipe nesta temporada europeia.

Betis defende invencibilidade

Do outro lado, o Betis vive um momento de otimismo. Na 5ª posição geral com 11 pontos, a equipe de Sevilha segue invicta, somando três vitórias e dois empates. O objetivo é manter o alto nível para garantir a vaga direta nas oitavas. Com um futebol equilibrado, os espanhóis chegam à Croácia como um dos adversários mais difíceis de serem batidos.

Prováveis escalações

Dinamo Zagreb: O técnico deve confiar na força ofensiva de Bruno Petković. A provável formação conta com: Nevistić; Ristovski, Theophile-Catherine, Perković e Ogiwara; Sučić e Mišić; Kaneko, Baturina e Hoxha; Petković.

Betis: Manuel Pellegrini tende a manter a base titular focada na posse de bola, com Isco como referência técnica e atenção à condição física de Fekir. O provável time é: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis e Miranda; Guido Rodríguez e Marc Roca; Fornals, Isco e Ayoze Pérez; Willian José.

Onde assistir a Dinamo Zagreb x Betis

Para os torcedores brasileiros, a transmissão da partida será realizada pela (YouTube e streaming). Em outras regiões, o jogo conta com cobertura de operadoras como Movistar+, beIN SPORTS e DAZN.