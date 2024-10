Rodolfo Landim aponta que estádio do Flamengo já tem garantia financeira

Recentemente, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, reuniu-se com membros da comunidade do clube na Gávea para conversar sobre os planos futuros. O principal tema do encontro foi a construção de um novo estádio, que é prioridade em seu mandato. A reunião também contou com figuras importantes do clube, em meio à preparação para as próximas eleições presidenciais.

Publicidade

Embora o foco momentâneo fosse a partida do Flamengo contra o Corinthians na Copa do Brasil, Landim destacou a visão de longo prazo para a equipe. Em diversos discursos, ele discutiu os avanços no projeto do novo estádio e apresentou uma estratégia financeira inovadora, prometendo equilíbrio fiscal durante toda a execução.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é o Papel do Potencial Construtivo no Projeto do Estádio?

O conceito de potencial construtivo é vital para o desenvolvimento urbano, determinando a capacidade máxima de construção permitida em um terreno. Durante o evento, Landim explicou como o Flamengo adquiriu um terreno estratégico, aproveitando isenções significativas no potencial construtivo. Isso poderá reduzir custos substancialmente, permitindo uma alocação mais eficaz dos recursos.

Em termos de planejamento urbano, o potencial construtivo é uma ferramenta essencial que contribui para uma distribuição mais inteligente dos investimentos, promovendo também a preservação ambiental e patrimonial. Para o Flamengo, a estratégia é usar o potencial construtivo da área na Gávea como vantagem para promover o projeto do novo estádio.

Como será financiado o novo estádio?

Landim garantiu que as finanças do Flamengo não seriam prejudicadas pela construção do estádio. Em seu discurso, ele mencionou que, além da estruturação financeira baseada no potencial construtivo, há um forte plano de captação de receitas. Isso inclui parcerias e investimentos resultantes da localização estratégica do estádio, assegurando um empreendimento financeiramente sustentável.

Publicidade

Ele destacou a importância do apoio dos associados neste momento crítico, afirmando que o projeto proporcionará benefícios financeiros e estruturais a longo prazo. Essa abordagem reflete a continuidade e inovação que sua gestão busca manter nos anos recentes.

Quem são os candidatos nas próximas eleições do Flamengo?

À medida que o mandato de Landim se aproxima do fim, novos candidatos emergem na corrida presidencial do Flamengo. Entre eles estão Rodrigo Dunshee de Abranches, da chapa UniFla, e Maurício Gomes de Matos, da chapa Mengão Maior, cada um com propostas e estratégias únicas para o futuro do clube. Este cenário promete um debate rico e diversificado para os associados.

As eleições terão um impacto significativo no futuro do clube, principalmente com os projetos de infraestrutura em pauta. As escolhas dos associados na eleição moldarão os rumos do Flamengo nos próximos anos.