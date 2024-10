River Plate pode não jogar a próxima Libertadores

O River Plate, uma das equipes mais respeitadas da Argentina, enfrenta um desafio considerável em sua missão de assegurar uma vaga na CONMEBOL Libertadores 2025. Após as eliminações frente ao Atlético-MG na Libertadores e também na Copa da Argentina, o clube agora depende de seu desempenho na classificação anual do Campeonato Argentino. A performance atual sob o comando de Marcelo Gallardo deixou a torcida preocupada com o que está por vir.

Restam apenas oito rodadas para o término da temporada do Campeonato Argentino. O River Plate terá que realizar uma campanha excepcional para garantir sua vaga na Libertadores, uma vez que se encontra 11 pontos atrás do líder Vélez Sarsfield, tornando a conquista do campeonato uma tarefa altamente improvável e colocando o clube em uma situação complicada.

Entendendo o Sistema de Classificação na Argentina

Para a Libertadores 2025, a Argentina oferece vagas através de diferentes competições. Os campeões da Copa da Liga Argentina, da Copa da Argentina e da Liga Profissional da Argentina garantem seus lugares na competição continental. Além disso, as três melhores equipes na tabela acumulada do Campeonato Argentino também se classificam. Atualmente, essa é a única via restante para o River Plate conquistar esse objetivo.

No momento, o River está na quarta posição da tabela anual, com 54 pontos, apenas dois atrás de Godoy Cruz e Talleres (ambos com 56), e nove pontos atrás do líder Vélez Sarsfield com 63. A possibilidade de assegurar uma vaga direta para a Libertadores depende do desempenho dos rivais e da capacidade do River de aumentar significativamente sua pontuação nas partidas restantes.

O Caminho do River Plate para a Classificação

As esperanças do River Plate passam não só por suas próprias vitórias, mas também pelos resultados das demais equipes. Um cenário viável seria o Vélez Sarsfield conquistar o título na Liga Profissional ou na Copa da Argentina, o que liberaria uma vaga adicional na tabela corrida. Caso isso aconteça, o River poderia disputar as fases preliminares da Libertadores em 2025.

Por outro lado, se a combinação de resultados não favorecer o River, terminar em quarto na tabela acumulada os levaria a uma vaga na CONMEBOL Sul-Americana, o que seria um prêmio de consolação longe das ambições do clube.

Os Desafios Futuros do River Plate

A reta final do Campeonato Argentino será decisiva para o River Plate. A equipe entra em campo no próximo sábado, enfrentando um adversário ainda não definido, às 18h (horário de Brasília). Cada ponto será essencial para determinar o futuro do clube nas competições internacionais da próxima temporada.

O treinador Marcelo Gallardo enfrenta o desafio de inspirar seu time para superar as adversidades. Apesar das dificuldades, a história rica e a tradição de conquistas do River Plate incentivam a equipe a continuar lutando por seu lugar de destaque no futebol sul-americano.