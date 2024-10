Rivalidade entre Corinthians e Flamengo cresce nos bastidores

O histórico entre Corinthians e Flamengo é marcado por uma rivalidade acirrada no cenário do futebol brasileiro. Nos últimos tempos, essa rivalidade ultrapassou as quatro linhas, envolvendo também as esferas administrativas e comerciais. A competição por uma vaga na final da Copa do Brasil de 2024 é apenas o episódio mais recente de uma relação cada vez mais complicada.

A eleição de Augusto Melo como presidente do Corinthians, com a presença de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, no evento, marcou um momento significativo. Naquele instante, ambos os clubes demonstravam um espírito de cooperação, com gestos amigáveis entre os dirigentes. No entanto, eventos subsequentes abalaram essa harmonia.

Momento decisivo na relação entre os clubes

A incorporação de Fabinho Soldado, ex-gerente de futebol do Flamengo, ao Corinthians trouxe uma dinâmica nova. Embora essa mudança não tenha trazido discórdia imediata, o caso do jogador Matheuzinho provocou atritos. Matheuzinho estava prestes a fechar com o Corinthians, mas complicações contratuais interromperam o negócio, gerando mal-entendidos.

O problema se intensificou com atrasos de pagamentos nas negociações, como a do lateral Matheuzinho, o que gerou reclamações do Flamengo. A empresa Brax, que lida com a comercialização de placas dos clubes, teve um papel controverso, ao ser citada como garantia nas transações.

Conflitos públicos e repercussões recentes

Os conflitos também se manifestaram publicamente, através de entrevistas e coletivas. O Corinthians expressou insatisfação com as alterações de datas dos jogos da Copa do Brasil, enquanto os dirigentes do Flamengo justificaram as ações da CBF e criticaram as queixas dos corintianos.

Um incidente envolvendo bolas murchas durante um jogo do Brasileirão adicionou mais tensão. Trocas de ironias e declarações ásperas intensificaram a animosidade entre os clubes. Frustrações devido a mudanças de calendário e decisões arbitrárias ampliaram ainda mais o conflito.

O caso mais recente é do goleiro Hugo Souza, emprestado pelo Flamengo ao Corinthians. Até o momento, o Timão já precisou desembolsar pelo menos 1M, para ter o goleiro em 2 partidas contra o clube carioca. Ao tentar comprar o jogador, o Flamengo não aceitou as garantias apontadas pelo Corinthians.

Além disso, no jogo deste domingo pela Copa do Brasil, onde o Flamengou conseguiu a classificação, o time rubro-negro acusou o Corinthians de tumultuar o vestiário. Segundo relatos, o vestiário estaria sem energia e com músicas altas da torcida da casa.

O futuro dessa rivalidade

A tensão entre Corinthians e Flamengo impacta tanto as partidas quanto as negociações extracampo. Questões ainda não resolvidas, como a transferência não concluída de Hugo Souza, geram um clima de desconfiança em negociações futuras.

A cada partida do campeonato, os times se confrontam não apenas nos estádios, mas também nas esferas administrativas, tornando cada encontro mais tenso e decisivo. Com o passar dos jogos, é cada vez mais comum ver casos de provocação entre os dois bastidores.