Renato Augusto move ação judicial contra o Corinthians

O meio-campista Renato Augusto, atualmente no Fluminense, tomou a decisão de acionar a Justiça de São Paulo em busca de um acordo financeiro com o Corinthians. A rescisão de seu contrato com o clube paulistano ocorreu em dezembro de 2023. No entanto, a questão financeira ainda parece pendente, visto que o atleta cobra um montante significativo.

Publicidade

Renato Augusto, que teve uma importante passagem pelo Corinthians em duas ocasiões, busca a quantia de R$ 5,48 milhões referente a pagamentos em atraso. Estes dizem respeito, principalmente, aos direitos de imagem e a uma parcela de bônus pela assinatura de contrato, as populares “luvas”.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os detalhes do processo judicial?

O processo judicial movido por Renato Augusto esclarece que, durante o período de fevereiro a dezembro de 2023, o Corinthians falhou em cumprir suas obrigações contratuais de pagamento. O acordo estipulava o pagamento mensal de R$ 480 mil em direitos de imagem, além de uma parcela única de R$ 200 mil em forma de luvas, que também não foi honrada.

A demanda financeira de Renato Augusto é embasada na soma destes valores não pagos, que acumulam à expressiva quantia cobrada atualmente. Segundo informações do ge.globo, o atleta busca legalmente receber o que entende ser devido, considerando compromissos contratuais previamente estabelecidos.

Histórico de Renato Augusto no Corinthians

A trajetória de Renato Augusto no Corinthians é significativa. Em sua primeira passagem, de 2013 a 2015, ele contribuiu para importantes conquistas do clube, tais como o Campeonato Paulista, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Durante sua segunda passagem entre 2021 e 2023, no entanto, o atleta não atingiu os mesmos êxitos em termos de títulos.

Publicidade

Apesar da saída sem conquistas na sua última etapa pelo clube, Renato é lembrado por sua habilidade e influência dentro de campo, características que o tornaram um jogador respeitado pela torcida e pela própria diretoria do clube. Contudo, a atual disputa judicial demonstra um desfecho diferente da relação entre o jogador e a instituição.

O impacto dessa ação judicial para o Corinthians?

O processo judicial iniciado por Renato Augusto contra o Corinthians pode ter diversas consequências para o clube. Financeiramente, o impacto direto de um possível pagamento do valor reivindicado poderia afetar o orçamento destinado a outros fins, como contratações e manutenção do elenco. Além disso, há também o impacto na imagem do clube, que enfrenta uma situação de exposição pública de questões internas.