Renan Lodi não descarta jogar no Corinthians

Renan Lodi, atualmente defendendo o Al-Hilal, chamou a atenção do Corinthians para a temporada de 2025. A informação surgiu através do próprio lateral-esquerdo que mencionou que conversas já ocorreram entre Fabinho Soldado, diretor de futebol do Corinthians, e seu agente. Contudo, Lodi está sob contrato de longa duração com o clube da Arábia Saudita, o que pode tornar uma transferência algo complexo.

Companheiro de Neymar no Al-Hilal, Lodi tem vínculo com o time árabe até junho de 2027. Inicialmente revelado pelo Athletico Paranaense, ele deu seu primeiro grande passo ao ser vendido para o Atlético de Madrid em 2019. Sua carreira o levou a diversos clubes europeus antes de desembarcar no Oriente Médio.

“A única coisa que eu sei é que o Fabinho [Soldado] procurou o meu empresário, falou sobre a minha situação aqui no Al-Hilal. Mas eu ainda tenho dois anos e meio de contrato e, quem sabe, no futuro eu possa defender as cores do Corinthians”

Ascensão de Renan Lodi no Futebol Internacional

Renan Lodi iniciou sua jornada no Athletico Paranaense, conquistando rapidamente destaque por suas características ofensivas e defensivas. Essa habilidade chamou a atenção do Atlético de Madrid, que o contratou em 2019, marcando o início de sua experiência internacional. Com o clube espanhol, Lodi se firmou em competições importantes como a Liga dos Campeões.

Caminho de Lodi após o Atlético de Madrid

Após três temporadas na Espanha, Lodi foi emprestado ao Nottingham Forest, um movimento estratégico para sua adaptação ao futebol inglês. Posteriormente, sua carreira o levou ao Olympique de Marseille, onde permaneceu por seis meses antes de se transferir para o Al-Hilal. Em sua atual equipe, disputou 38 partidas, anotou quatro gols e deu oito assistências, evidenciando sua versatilidade no ataque e na defesa.

Perspectivas de Renan Lodi no Corinthians

A possibilidade de Renan Lodi integrar o elenco do Corinthians ainda é especulativa, já que seu contrato com o Al-Hilal só termina em 2027. Embora o interesse do clube paulista seja evidente, o sucesso da negociação dependerá de vários aspectos, incluindo uma possível liberação do Al-Hilal. Lodi manifestou abertura para novas oportunidades no futuro, mas reafirmou seu compromisso atual com a equipe saudita.

O desenrolar desta negociação é aguardado com expectativa, especialmente pelos torcedores do Corinthians, que veem em Lodi um forte candidato a reforçar a equipe. No momento, Lodi continua sua trajetória no Al-Hilal, buscando melhorar seu desempenho e fortalecer sua reputação no cenário internacional do futebol.