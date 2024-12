Ramon Menezes convoca Seleção para o Sul-Americano, veja lista

Ramon Menezes, um nome respeitado no futebol brasileiro, lidera a Seleção Brasileira Sub-20 na expectativa pelo Campeonato Sul-Americano de 2025. A competição, programada para ocorrer na Venezuela de 23 de janeiro a 16 de fevereiro, será um verdadeiro teste de estratégia e foco para os promissores jogadores. A fase preparatória organizada pela CBF terá início em 7 de janeiro na Granja Comary, um ponto de encontro emblemático para o futebol nacional, onde os jovens se reunirão para uma série de jogos-treinos cruciais para a preparação para o torneio.

A convocação de Ramon Menezes apresenta uma gama de jogadores de clubes nacionais e estrangeiros, refletindo a diversidade e a qualidade dos talentos do Brasil nesta faixa etária. Jogadores de clubes como Flamengo, Vasco e Internacional têm um destaque especial, evidenciando a força das categorias de base. O foco na preparação é garantir que cada atleta alcance seu potencial máximo em capacidades técnicas e táticas para enfrentar os desafios do campeonato.

Convocados para o Sul-Americano Sub-20

A relação dos 23 convocados traz promessas que têm brilhado nas suas respectivas equipes. O goleiro Felipe Longo, do Corinthians, junto com Otávio do Cruzeiro e Robert do Atlético-MG, está na linha de frente da defesa. As laterais ficam a cargo de Chermont do Santos e José Guilherme do Grêmio. A defesa é robustecida por nomes como Anthony, do Goiás, e Bordon, da Lazio. No ataque, Pedrinho do Zenit e Rayan do Vasco estão entre aqueles que poderão transformar o dinamismo em gols.

GOLEIROS

Felipe Longo – Corinthians

Otávio – Cruzeiro

Robert – Atlético-MG

LATERAIS

Chermont – Santos

Pedro Lima – Wolverhampton (ING)

José Guilherme – Grêmio

Leandrinho – Vasco

ZAGUEIROS

Anthony – Goiás

Bordon – Lazio (ITA)

Iago – Flamengo

Jair Paula – Santos

MEIO-CAMPISTAS

Bidon – Corinthians

Gabriel Carvalho – Internacional

Kauan Rodrigues – Fortaleza

Moscardo – Stade de Reims (FRA)

ATACANTES

Alisson Santana – Atlético-MG

Deivid Washington – Chelsea (ING)

Gustavo Prado – Internacional

Nathan Fernandes – Grêmio

Pedrinho – Zenit (RUS)

Rayan – Vasco

Ricardo Mathias – Internacional

Wesley – Al-Nasr (SAU)

Estrutura do Campeonato Sul-Americano Sub-20

O formato do Campeonato Sul-Americano Sub-20 é direto e competitivo. As seleções são distribuídas em grupos e competem em turno único. Somente os três melhores de cada grupo avançam ao Hexagonal Final. Esse sistema assegura que apenas as seleções mais bem preparadas sigam em frente. As estratégias definidas por Ramon Menezes serão determinantes para o Brasil superar os desafios e destacar-se na competição.

Objetivos da Seleção Brasileira Sub-20 no Torneio

O objetivo principal da Seleção Brasileira Sub-20 é garantir uma vaga para a Copa do Mundo Sub-20, o que exige ficar entre os quatro primeiros no Hexagonal Final. Almeja-se também erguer o troféu do Sul-Americano, um feito que requerirá consistência e resiliência. As fases classificatórias serão decisivas para a equipe não apenas em termos de triunfo, mas também para proporcionar uma evolução no desempenho individual e coletivo.

Com intensa preparação na Granja Comary e sob a liderança experiente de Ramon Menezes, o Brasil chega como um forte concorrente, esperando que esta nova geração repleta de talentos respeite e avance a tradição do futebol brasileiro em competições internacionais.