Rafael Menin, dono da SAF do Atlético, ameaça jornalista após crítica

Rafael Menin, um dos donos da SAF do Atlético Mineiro, intimou o jornalista Guilherme Frossard, após críticas à gestão do clube. Em captura de tela divulgada pelo profissional da imprensa, o empresário encaminhou um artigo do site O Tempo, realizou cobranças e posteriormente bloqueou contato.

Nas mensagens, Rafael escreve: “Rapaz, a vida vai te ensinar que o mau caráter nunca vence no longo prazo“. Guilherme respondeu “Não tem nada sobre caráter, Rafael“, e o dirigente retrucou: “Entenda como você quiser. Daqui alguns anos talvez você tenha uma melhor compreensão“.

Em live ao Canal do Frossard, nesta segunda-feira, 9, o jornalista justificou a exposição: “Eu jamais exporia se eu tivesse a opção de responder e resolver internamente, porque é uma conversa particular. Agora, como eu fui bloqueado, eu estou trazendo esse episódio para cá.”

Frossard, que atualmente produz conteúdo jornalístico sobre o Atlético Mineiro, reiterou em sua transmissão outros pontos. “Não é a primeira vez na minha carreira que eu passo isso. (…) Eu critico a gestão do clube, não é uma crítica pessoal, eu estou trabalhando.”

“Vocês não são editores de ninguém. Vocês são donos do Atlético, façam uma gestão positiva. Acham que eu prefiro aqui ficar passando raiva do que elogiar? Eu adoraria estar aqui comemorando títulos, meu sonho é esse. Além de jornalista, eu sou atleticano. Mas se eu não puder fazer uma crítica, que eu vou ser ameaçado, acabou o mundo“, finalizou.

PLACAR procurou o empresário Rafael Menin. No entanto, até o momento da publicação, a reportagem ainda não obteve resposta do dirigente do Atlético Mineiro.

Diretoria do Atlético intimou outro jornalista

Na última quarta-feira, 5, Mário Marra, da ESPN, foi mais um a relatar intimação da diretoria do Galo. Ao falar sobre o atual momento do clube, o jornalista relembrou um episódio após entrevistar o ex-presidente Alexandre Kalil, em setembro de 2023 – já durante a gestão atual.

“Quando foi para o ar o Bola da Vez, acredita que ligaram (diretoria do Atlético) na ESPN? Para me criticar, porque eu não apertei o presidente Alexandre Kalil. É assim? As pessoas que cuidam do Atlético são os conselheiros, eu não sou conselheiro. Quem aprova as contas, aprovou. E anos depois, vêm pedir a minha cabeça?”, relatou.

Em outubro, outra polêmica envolveu um jornalista e a gestão do time mineiro. Fred Melo Paiva, profissional da imprensa assumidamente atleticano, teve sua pintura apagada do Mural Alvinegro, nas imediações da Arena MRV.

Paiva ironizou a atitude, em coluna do Estado de Minas: “Apesar do tom minimalista, vejo na obra ressignificada as digitais de Rubens, o grande mestre barroco. Penso, ainda, que há alguma influência de Rafael, o célebre pintor renascentista. Por fim, o resultado nos remete ao ‘photoshop’ produzido por Stálin quando fazia desaparecer seus antigos aliados em fotografias históricas do regime soviético”.