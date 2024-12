Quem foram os artilheiros de cada clube na temporada 2024

A temporada de 2024 dos clubes brasileiros chegou ao fim, com a eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental. Assim, todas as equipes do país têm seus artilheiros garantidos.

O jogador que mais fez gols em 2024 foi Yuri Alberto, do Corinthians, com 31. O atacante do Timão é seguido por Pedro, do Flamengo, com 30 bolas na rede.

Juan Martín Lucero, do Fortaleza, Anselmo Ramon, do CRB, e Pablo Vegetti, do Vasco, fecham o top-5. Os três centroavantes terminaram o ano com 23 gols marcados.

Veja os artilheiros do Brasil de cada clube do Brasileirão: