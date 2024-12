Quem é Facundo Torres, alvo do Palmeiras para 2025

O Palmeiras já tem o primeiro alvo para buscar a contratação em 2025: Facundo Torres, atacante de 24 anos do Orlando City, dos Estados Unidos. Segundo o jornalista Tom Bogert, o negócio deve acontecer e o uruguaio será reforço do Verdão.

Facundo é visto como uma solução para o setor ofensivo, especialmente nas pontas, posição considerada escassa pela diretoria palmeirense. Com um orçamento superior a 200 milhões de reais para contratações, o Alviverde deve encorpar a equipe visando a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o Novo Mundial de Clubes.

Revelado pelo Peñarol, onde marcou 16 gols e deu 15 assistências em 71 partidas, Facundo Torres foi negociado com o Orlando City em 2022 por 7,5 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de reais). Desde então, veste a camisa 10 e pode atuar em ambos os lados do ataque.

O atacante já foi convocado para a seleção uruguaia, inclusive para a Copa do Mundo de 2022. Porém, ele não entrou em campo no Mundial do Catar.

Facundo, por outro lado, renovou recentemente com o Orlando City até 2026, possibilidade de extensão. No entanto, o clube norte-americano está aberto a negociações e a venda deve superar os 9,5 milhões de dólares pagos pelo West Bromwich por Daryl Dike, maior transferência da história do Orlando.