Quanto Gabriel Pec já rendeu ao Vasco atuando na MLS?

Em 2024, Gabriel Pec emergiu como destaque na Major League Soccer (MLS) ao liderar o Los Angeles Galaxy rumo à conquista do campeonato. Em sua temporada inaugural nos Estados Unidos, Pec não apenas excedeu expectativas, mas também se consolidou como um dos jogadores mais proeminentes do torneio. Essa ascensão beneficiou seu clube de origem, o Vasco da Gama, graças a acordos financeiros firmados durante sua transferência.

O contrato de Pec com o Galaxy possui uma cláusula que garante um pagamento de 10 mil dólares por cada gol anotado. Com 21 gols ao longo da temporada, o Vasco assegurou um retorno financeiro expressivo, alcançando 210 mil dólares, o que representa aproximadamente 1,3 milhão de reais. Este acordo possui o potencial de agregar ainda mais ganhos para o clube carioca.

Desempenho de Gabriel Pec na temporada

Na temporada de 2024, Gabriel Pec destacou-se como o jogador com maior número de contribuições em gols na MLS. Com notáveis 34 participações diretas, sendo 19 gols e 15 assistências, seus números ultrapassaram até mesmo os de Lionel Messi, do Inter Miami, que registrou 21 gols e 11 assistências. Esta performance excepcional garantiu a Pec o título de “contratação do ano” na liga, além de múltiplas distinções mensais como o melhor jogador do Galaxy.

Pec demonstrou consistência ao longo da temporada. Em 38 partidas, ele foi um pilar essencial para o Galaxy, contribuindo diretamente para um gol a cada 93 minutos, totalizando 65 passes decisivos e participando de 256 ações dentro da área adversária. Esses dados destacam seu papel fundamental no sucesso do time.

Consequências financeiras para o Vasco

A transferência de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy foi concretizada por 10 milhões de dólares, um montante significativo para o Vasco da Gama, especialmente em tempos de dificuldades financeiras. Além do valor inicial, as cláusulas de desempenho continuam a beneficiar o clube brasileiro. Com os 21 gols de Pec, já foram assegurados 210 mil dólares. Considerando o acordo que se estende até o 50º gol, o potencial de ganho pode atingir 500 mil dólares, cerca de 3 milhões de reais.

Trajetória de Gabriel Pec até a MLS

Gabriel Pec iniciou sua carreira profissional no Vasco da Gama, onde passou a integrar o time principal em 2019. Durante sua passagem pelo clube, participou de 179 jogos, marcando 26 gols e realizando 14 assistências. A formação no “Gigante da Colina” foi crucial para o desenvolvimento de suas habilidades, agora amplamente reconhecidas na MLS. O impacto de Pec na liga norte-americana demonstra o talento lapidado ao longo de seus anos no futebol brasileiro.

Perspectivas futuras para Gabriel Pec

Após uma temporada de êxito em sua estreia na MLS, o futuro de Gabriel Pec parece repleto de promessas. O impacto que teve no Los Angeles Galaxy e seu potencial de crescimento sugerem que novas oportunidades podem surgir, tanto em termos de valorização de mercado quanto em desafios esportivos. Resta observar se Pec continuará a ofuscar na MLS ou se propostas de outras ligas ao redor do mundo se materializarão.