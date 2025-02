Qual foi a última partida completa de Neymar?

Neymar, um dos nomes mais icônicos do futebol mundial, retornou ao Santos, clube onde iniciou sua carreira profissional. Desde sua volta, os torcedores aguardam ansiosos para vê-lo completar uma partida inteira. A comissão técnica está sendo cautelosa com o craque, gerenciando cuidadosamente seu tempo em campo após uma grave lesão. Recentemente, no Campeonato Paulista, Neymar tem demonstrado sua habilidade em campo, mas ainda não completou 90 minutos em jogo desde sua lesão.

Sua última partida completa foi em outubro de 2023, quando ainda jogava pelo Al-Hilal. Após essa partida, Neymar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior, uma lesão que o afastou dos gramados por quase um ano. Desde seu retorno, ele tem participado de partidas tanto pelo Santos quanto pelo clube árabe, mas ainda não completou uma partida completa devido ao cuidado com sua recuperação.

12 de Outubro de 2023: 90 minutos em campo (Seleção Brasileira)

Neymar volta a jogar pelo Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Como Neymar tem sido gerenciado após a lesão?

A comissão técnica do Santos decidiu não apressar o retorno total de Neymar aos jogos. Optaram por integrá-lo gradualmente para evitar o risco de uma nova lesão. Ao longo deste período de adaptação, sua minutagem tem sido cuidadosamente controlada. Por exemplo, no clássico contra o Corinthians, Neymar jogou por 68 minutos antes de ser substituído. Em sua reestreia contra o Botafogo-SP, ele atuou por 45 minutos e, frente ao Novorizontino, jogou por 75 minutos. Essa estratégia demonstra uma abordagem criteriosa para garantir que Neymar recupere completamente sua forma física antes de enfrentar partidas completas.

Qual é o impacto de Neymar no Santos atualmente?

Desde sua volta, Neymar trouxe um impacto significativo ao Santos. Sua presença em campo não apenas eleva o moral da equipe, mas também atrai maior atenção para o clube nas competições regionais. Apesar de ainda estar se readaptando à intensidade dos jogos, sua habilidade técnica e visão de jogo continuam sendo um diferencial crucial nos momentos críticos das partidas.

Com o progresso constante de sua recuperação, há uma expectativa de que ele aumente gradualmente seu tempo em campo e, em breve, reassuma seu papel como líder da equipe dentro e fora dos gramados.

O que esperar de Neymar nos próximos meses?

À medida que a temporada avança, espera-se que Neymar consiga acessar seu potencial máximo, completando partidas inteiras e voltando a brilhar como protagonista tanto no Santos quanto em competições internacionais. A gestão cuidadosa de sua recuperação sugere que ele ainda tem muito a oferecer ao futebol, preservando sua saúde e forma física a longo prazo. Além do aspecto esportivo, Neymar continua a ser uma figura influente nas redes sociais, ampliando sua notoriedade além dos limites do campo. Isso mantém o interesse elevado no Santos, promovendo o clube e destacando o campeonato em que atua.

Como a recuperação de Neymar influencia o futebol brasileiro?

O retorno de Neymar ao futebol brasileiro tem relevância para além do Santos. Ele é um ícone nacional, e seu desempenho afeta o interesse e a paixão pelo esporte no país. Sua presença na Seleção Brasileira e em clubes locais pode inspirar uma nova geração de atletas a perseguirem seus sonhos e a visibilidade internacional, consolidando o Brasil como um celeiro de talentos no futebol mundial. Com seu retorno ao cenário competitivo, Neymar está mais uma vez em condições de contribuir significativamente para o sucesso do Santos e da Seleção, ao mesmo tempo em que reforça sua posição como um dos principais jogadores de futebol do mundo.

