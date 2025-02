Qual estádio vai sediar a final da Libertadores de 2025?

A final da Copa Libertadores de 2025 está gerando grande expectativa, especialmente em relação à escolha do estádio que sediará o confronto decisivo. Três arenas estão na disputa para receber o evento: o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília; o Estádio Centenário, em Montevidéu; e o Estádio Monumental de Lima.

Publicidade

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Estádio Nacional Mané Garrincha (Brasília)

Em dezembro de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do Estádio Mané Garrincha para sediar a final da Libertadores de 2025. Com capacidade para 70 mil espectadores, o estádio já foi palco de importantes competições, como a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2021. A candidatura conta com o apoio do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Publicidade

Estádio Centenário (Montevidéu)

A Associação Uruguaia de Futebol também apresentou o Estádio Centenário como candidato para a final de 2025. Este estádio histórico, com capacidade para cerca de 60 mil pessoas, já sediou a final da Libertadores em 2021, quando o Flamengo venceu o Palmeiras.

Estádio Monumental de Lima (Peru)

O Estádio Monumental de Lima entrou na disputa como uma opção viável para a final. Com capacidade para aproximadamente 80 mil espectadores, o estádio foi palco da final de 2019, na qual o Flamengo derrotou o River Plate por 2 a 1. Naquela ocasião, Lima foi escolhida após questões jurídicas impedirem a realização do jogo em Santiago, Chile.

A decisão final sobre a sede será tomada pela CONMEBOL, que avaliará critérios como infraestrutura, segurança e acessibilidade para definir o local mais adequado para a grande final da Libertadores de 2025.