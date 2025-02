PSG x Brest: onde assistir ao jogo pela Champions

O Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira (19) com a vantagem de ter vencido o Brest por 3 a 0 na partida de ida dos playoffs da UEFA Champions League 2024/25. A equipe parisiense, que jogará em casa no Parque dos Príncipes, pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim conseguirá avançar para as oitavas de final. O PSG vem embalado após uma vitória no Campeonato Francês, mas o Brest busca reverter a situação após um empate recente que freou suas aspirações na liga local.

Publicidade

Com ambos os times envolvidos em compromissos pela Ligue 1 no final de semana, o PSG garantiu três pontos diante do Toulouse, consolidando sua posição de liderança com uma confortável margem de dez pontos sobre o Olympique de Marselha. Por outro lado, o Brest não teve a mesma sorte, empatando com o Auxerre, o que complicou suas chances de alcançar uma posição no G-4, atualmente oito pontos atrás do Monaco.

Stade Brestois pode ir à Champions League pela primeira vez na sua história – Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como assistir ao jogo PSG x Brest?

A partida, que promete ser uma das mais emocionantes da rodada, será transmitida ao vivo para o Brasil. Os canais TNT e a plataforma de streaming Max irão cobrir o confronto a partir das 17h (horário de Brasília), permitindo que os fãs da Champions League acompanhem todos os lances decisivos diretamente do lendário Parque dos Príncipes.

Quais são os desfalques confirmados para PSG e Brest?

O técnico do PSG, Luis Enrique, terá que ajustar sua escalação devido a algumas lesões em seu elenco. Ibrahim Mbaye e Warren Zaire-Emery são baixas confirmadas. A expectativa é que Fabián Ruiz comece como titular no meio-campo, ao lado de Vitinha e João Neves, enquanto Dembélé, em excelente forma, será peça importante para o técnico espanhol. Do outro lado, o treinador do Brest, Éric Roy, enfrenta problemas maiores, com desfalques como Bradley Locko, Jordan Amavi, Jonas Martin e Romain del Castillo, além de Ibrahim Salah, que ainda é dúvida após sentir dores recentemente.

PSG buscará garantir a vitória em casa

Com um placar agregado favorável, o PSG pretende não apenas se classificar, mas também solidificar sua posição como candidato ao título desta temporada da Champions League. Mesmo com a vantagem, o técnico Luis Enrique deverá optar por uma abordagem ofensiva. A equipe do Brest precisará encontrar soluções para uma defesa que já cedeu 11 gols em apenas três jogos contra os parisienses nesta temporada, uma tarefa que não será fácil diante de um adversário tão poderoso.

Publicidade

O resultado esperado é que o PSG consiga uma vitória por 2 a 0, levando em consideração a força do elenco e a vantagem de jogar em casa. Com isso, o time parisiense busca não apenas avançar de fase, mas também enviar uma mensagem clara para seus adversários no continente sobre seu potencial nesta temporada europeia.