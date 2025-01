A possível volta de Neymar ao Santos atrai grande atenção, principalmente pelos motivos que levam o astro a considerar esse movimento. O atacante, atualmente ligado ao Al-Hilal, busca uma reaproximação com seu clube formador e a chance de reencontrar a alegria no futebol, uma vez que se recupera de séria lesão no joelho ocorrida em 2023.

O retorno ao Santos promete ser um período de preparação intensa para Neymar, com previsão de participação em importantes competições locais. A decisão pelo retorno se alinha com seu desejo de estar em melhor forma para futuros compromissos internacionais.

Neymar sente lesão em retorno com a camisa do Al-Hilal – Yasser Bakhsh/Getty Images



Por que Neymar Escolheu o Santos?

Mesmo sem a perspectiva de disputar competições continentais em 2025, Neymar vê no Santos o apoio e a estrutura necessários para se recuperar física e emocionalmente. O ambiente familiar e o carinho da torcida são aspectos que o motivaram a escolher o clube paulista como destino.

Além disso, a situação no Al-Hilal, que decidiu não inscrever o jogador no torneio nacional por conta do limite de estrangeiros, encorajou Neymar e seu estafe a procurar novos rumos. A vontade de ser valorizado e sentir-se útil em campo pesou na tomada de decisão.

Qual a Importância da Seleção Brasileira no Plano de Neymar?

Com a lesão no joelho, Neymar ainda não teve a oportunidade de vestir a camisa da seleção desde outubro de 2023. A continuidade no Santos permitirá que ele alcance a condição física necessária para aspirar novas convocações, especialmente com as Eliminatórias para a Copa do Mundo em curso.

A expectativa é que Neymar esteja em boas condições para os jogos do Brasil, previstos para março, além de considerar sua participação na Copa do Mundo de 2026. O vínculo inicial com o Santos, com possibilidade de extensão, também favorece essa projeção.

Que Futuro Neymar Enxerga no Santos?

O acordo com o Santos prevê flexibilidade para Neymar, que poderá decidir seu futuro após o período inicial de contrato. Caso seu desempenho seja positivo, abre-se a possibilidade de uma relação mais prolongada com o clube, até a Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, se os resultados não forem os esperados, o jogador terá a liberdade de tomar novas decisões sem amarras contratuais, quer com o Santos, quer com o Al-Hilal, mostrando que sua prioridade é retomar o alto nível no futebol.

Considerações Finais

Neymar retorna ao Santos com um plano bem definido: recuperar seu espaço no futebol e na seleção brasileira. O apoio do torcedor santista e a oportunidade de jogar frequente são incentivos poderosos nesse processo. O futuro dependerá do aproveitamento desse momento de transição e reconstrução.